Происшествия

ИзвестияИзвестияСамолет МиГ-31 разбился в Казахстане

Истребитель МиГ-31 военно-воздушных сил Казахстана потерпел крушение около аэропорта Караганды. Летчики смогли катапультироваться, погибших нет, заявило 16 апреля министерство обороны республики.
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

Министерство обороны Казахстана начало расследование крушения МиГ-31 под Карагандой

Вести.Ruвчера в 22:53

Комиссия Минобороны Казахстана начала расследование крушения истребителя МиГ-31

ТАССвчера в 22:15

Под Карагандой разбился МиГ-31 ВВС Казахстана

РБКвчера в 11:31

Появилось видео крушения МиГ-31 в Казахстане

РИА Новостивчера в 18:06

Самолет МиГ-31 разбился в Казахстане

Известиявчера в 11:25

В Казахстане разбился МиГ-31

Коммерсантъвчера в 11:05

В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31

RT на русскомвчера в 10:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 00:17, Ашберн
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
629
Экономика

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
517
Общество

В республике Алтай подтвердили второй случай коронавируса

Второй случай COVID-19 подтверждён в республике Алтай, заболевший - это муж жительницы Онгудая, у которой ранее был обнаружен вирус, сообщает оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 23:22
2
Авто

Nissan продлил приостановку работы заводов в США из-за коронавируса

Японский автоконцерн Nissan Motor решил продлить срок приостановки работы своих заводов на территории США до середины мая.
ТАСС вчера в 22:21
3
Происшествия

В Алтайском крае выявлен ещё один случай заражения коронавирусом

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен у жительницы Барнаула, которая приехала из Доминиканской Республики.
REGNUM 14 апреля в 01:11
4
Армия и оружие

Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета вчера в 02:45
103
Гаджеты

Apple выпустила новый iPhone SE

RT на русском 15 апреля в 11:32
577
Общество

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru вчера в 20:31
383
Происшествия

На «Омском каучуке» опровергли данные о заражении сотрудников COVID-19

В правительстве области рекомендовали этим предприятиям соблюдать все меры предосторожности и тестировать своих сотрудников на COVID-19.
РИА Новости 14 апреля в 02:05
8
Здоровье

Врач назвал самый вредный продукт в мире

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:56
93
Шоу-бизнес

Ирина Шейк показала, как она выглядела в 14 лет

34-летняя Ирина Шейк, которую последнее время видят в компании Вито Шнабеля, бывшего бойфренда Хайди Клум, решила поделиться с фанатами кадром из своего киноархива.
7Дней.ру 00:00
10
Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
345
Шоу-бизнес

У Алёны Шишковой подозревают болезнь Юлии Началовой

Поклонники Алёны Шишковой бьют тревогу. Звезда начала прятать свои руки, как когда-то это делала певица Юлия Началова.
News.ru вчера в 11:31
2
Спорт

Тренер российских гимнасток Толкачева дисквалифицирована на 4 года

Тренер по художественной гимнастике Дарья Толкачева дисквалифицирована на 4 года за отказ от прохождения допинг-проверки в 2019 году.
МонаВиста вчера в 13:19
Экономика

Кудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разъяснил идею о вложении средств физлиц в облигации федерального займа (ОФЗ) - никакого изъятия денег с банковских вкладов не планируется.
РИА Новости 15 апреля в 08:53
293
Авто

У Lexus появится новый флагманский кроссовер

Компания Lexus готовит к выпуску новый флагманский кроссовер LQ.
Автоновости дня вчера в 06:28
1
Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 15 апреля в 07:11
3,6K
Общество

Электронные пропуска в Красноярске станут обязательными

На следующей неделе цифровые пропуска в Красноярске станут обязательными.
Московский Комсомолец вчера в 21:45
45
Политика

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

Интерфакс вчера в 11:08
2,5K
Музыка

Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ вчера в 10:27
77
Здоровье

Кризис в Уфе: пациенты закрытой на карантин больницы начали забастовку

Пациенты республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе начали забастовку после того, как в палаты к ним подселили медиков, у которых был выявлен коронавирус.
Anews 15 апреля в 16:48
28
Общество

В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
376
Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
589
Общество

Крупные предприятия Китая полностью возобновили работу

В КНР крупнейшие предприятия полностью вернулись к работе после ограничений в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа, проинформировал в пятницу официальный представитель Государственного статистического управления КНР Мао Шэнъюн.
Московский Комсомолец 00:00
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
62
Здоровье

Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru вчера в 13:51
1K
Общество

Сергей Галицкий поднялся в рейтинге богатейших бизнесменов России

Блокнот Краснодар вчера в 06:22
340
Общество

Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции

Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета вчера в 11:12
1,7K
Здоровье

Российский врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус

Иммунная система человека при коронавирусе в некоторых случаях может выдавать повышенную реакцию, что может привести к осложнениям.
Lenta.ru вчера в 18:09
14
Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс вчера в 07:58
1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное