Происшествия
ИзвестияСамолет МиГ-31 разбился в Казахстане
Истребитель МиГ-31 военно-воздушных сил Казахстана потерпел крушение около аэропорта Караганды. Летчики смогли катапультироваться, погибших нет, заявило 16 апреля министерство обороны республики.
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Министерство обороны Казахстана начало расследование крушения МиГ-31 под Карагандой
Вести.Ruвчера в 22:53
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Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
Общество
В республике Алтай подтвердили второй случай коронавируса
Второй случай COVID-19 подтверждён в республике Алтай, заболевший - это муж жительницы Онгудая, у которой ранее был обнаружен вирус, сообщает оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 23:22
Авто
Nissan продлил приостановку работы заводов в США из-за коронавируса
Японский автоконцерн Nissan Motor решил продлить срок приостановки работы своих заводов на территории США до середины мая.
ТАСС вчера в 22:21
Происшествия
В Алтайском крае выявлен ещё один случай заражения коронавирусом
Как уже сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен у жительницы Барнаула, которая приехала из Доминиканской Республики.
REGNUM 14 апреля в 01:11
Армия и оружие
Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета вчера в 02:45
Гаджеты
Apple выпустила новый iPhone SE
RT на русском 15 апреля в 11:32
Общество
В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице
МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru вчера в 20:31
Происшествия
На «Омском каучуке» опровергли данные о заражении сотрудников COVID-19
В правительстве области рекомендовали этим предприятиям соблюдать все меры предосторожности и тестировать своих сотрудников на COVID-19.
РИА Новости 14 апреля в 02:05
Здоровье
Врач назвал самый вредный продукт в мире
Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:56
Шоу-бизнес
Ирина Шейк показала, как она выглядела в 14 лет
34-летняя Ирина Шейк, которую последнее время видят в компании Вито Шнабеля, бывшего бойфренда Хайди Клум, решила поделиться с фанатами кадром из своего киноархива.
7Дней.ру 00:00
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Шоу-бизнес
У Алёны Шишковой подозревают болезнь Юлии Началовой
Поклонники Алёны Шишковой бьют тревогу. Звезда начала прятать свои руки, как когда-то это делала певица Юлия Началова.
News.ru вчера в 11:31
Спорт
Тренер российских гимнасток Толкачева дисквалифицирована на 4 года
Тренер по художественной гимнастике Дарья Толкачева дисквалифицирована на 4 года за отказ от прохождения допинг-проверки в 2019 году.
МонаВиста вчера в 13:19
Экономика
Кудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разъяснил идею о вложении средств физлиц в облигации федерального займа (ОФЗ) - никакого изъятия денег с банковских вкладов не планируется.
РИА Новости 15 апреля в 08:53
Авто
У Lexus появится новый флагманский кроссовер
Компания Lexus готовит к выпуску новый флагманский кроссовер LQ.
Автоновости дня вчера в 06:28
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 15 апреля в 07:11
Общество
Электронные пропуска в Красноярске станут обязательными
На следующей неделе цифровые пропуска в Красноярске станут обязательными.
Московский Комсомолец вчера в 21:45
Политика
Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
Интерфакс вчера в 11:08
Музыка
Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ вчера в 10:27
Здоровье
Кризис в Уфе: пациенты закрытой на карантин больницы начали забастовку
Пациенты республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе начали забастовку после того, как в палаты к ним подселили медиков, у которых был выявлен коронавирус.
Anews 15 апреля в 16:48
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Общество
Крупные предприятия Китая полностью возобновили работу
В КНР крупнейшие предприятия полностью вернулись к работе после ограничений в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа, проинформировал в пятницу официальный представитель Государственного статистического управления КНР Мао Шэнъюн.
Московский Комсомолец 00:00
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
Здоровье
Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru вчера в 13:51
Общество
Сергей Галицкий поднялся в рейтинге богатейших бизнесменов России
Блокнот Краснодар вчера в 06:22
Общество
Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции
Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета вчера в 11:12
Здоровье
Российский врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус
Иммунная система человека при коронавирусе в некоторых случаях может выдавать повышенную реакцию, что может привести к осложнениям.
Lenta.ru вчера в 18:09
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс вчера в 07:58