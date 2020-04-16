Истребитель МиГ-31 военно-воздушных сил Казахстана потерпел крушение около аэропорта Караганды. Летчики смогли катапультироваться, погибших нет, заявило 16 апреля министерство обороны республики.

Экономика Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций. 517

Общество В республике Алтай подтвердили второй случай коронавируса Второй случай COVID-19 подтверждён в республике Алтай, заболевший - это муж жительницы Онгудая, у которой ранее был обнаружен вирус, сообщает оперативный штаб. 2

Происшествия В Алтайском крае выявлен ещё один случай заражения коронавирусом Как уже сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен у жительницы Барнаула, которая приехала из Доминиканской Республики. 4

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 345

Спорт Тренер российских гимнасток Толкачева дисквалифицирована на 4 года Тренер по художественной гимнастике Дарья Толкачева дисквалифицирована на 4 года за отказ от прохождения допинг-проверки в 2019 году.

Экономика Кудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разъяснил идею о вложении средств физлиц в облигации федерального займа (ОФЗ) - никакого изъятия денег с банковских вкладов не планируется. 293

Политика Путин перед заседанием правительства выступит с обращением Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. 3,6K

Здоровье Кризис в Уфе: пациенты закрытой на карантин больницы начали забастовку Пациенты республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе начали забастовку после того, как в палаты к ним подселили медиков, у которых был выявлен коронавирус. 28

Общество В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев. 376

Общество Крупные предприятия Китая полностью возобновили работу В КНР крупнейшие предприятия полностью вернулись к работе после ограничений в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа, проинформировал в пятницу официальный представитель Государственного статистического управления КНР Мао Шэнъюн.