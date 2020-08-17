Самолет Минобороны эвакуировал из Сирии 26 российских детей
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Борт Минобороны России впервые после введения ограничений из-за COVID-19 доставил в РФ из Сирии 26 российских детей, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.В источнике
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