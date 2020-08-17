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Газета.Ru
Газета.Ru

Самолет Минобороны эвакуировал из Сирии 26 российских детей

Борт Минобороны России впервые после введения ограничений из-за COVID-19 доставил в РФ из Сирии 26 российских детей, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.В источнике
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Российская газета

Самолет Минобороны РФ доставил на родину российских детей из Сирии

Российская газета18:59
Газета.Ru

Самолет Минобороны эвакуировал из Сирии 26 российских детей

Газета.Ru18:33
РБК

Самолет Минобороны доставил в Россию более 20 детей из Сирии

РБК18:22
РИА Новости

Кузнецова назвала возраст вывезенных из Сирии российских детей

РИА Новости20:52
Коммерсантъ

Возобновилось возвращение российских детей из Сирии

Коммерсантъ17:48
RT на русском

Самолёт Минобороны доставил из Сирии 26 российских детей

RT на русском18:07
ТАСС

Самолет Минобороны доставил на родину из Сирии 26 российских детей

ТАСС18:03

В Благовещенске из-за опасного явления ввели режим ЧС

Благовещенск, 18 августа 2020, 03:50 — REGNUM В Благовещенске Амурской области из-за сильного ливня власти приняли решение ввести режим ЧС и открыть пункты временного размещения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.
В Благовещенске из-за опасного явления ввели режим ЧС
REGNUM20:50
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Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России

Посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку – крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин, следует из слов опрошенных РИА Новости авторитейлеров.
РИА Новости20:07

Счетная палата выявила в СФУ неконкурентные закупки на 4,4 млрд рублей

Общая стоимость заключенных по результатам проверенных Счетной палатой закупок составила 8,75 млрд рублей, а экономия средств, осуществленная университетом, составила 4,6%. Кроме того, Счетная палата выявила и другие нарушения.
ТАСС17:26
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Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных, поскольку это будет являться нарушением Трудового кодекса, однако намерен рассмотреть это пожелание при переносе выходных дней в 2021 году.
Известия20:40
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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