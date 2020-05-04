Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаСамолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва

Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Маршрут экипаж решил не менять, самолет сядет в екатеринбургском аэропорту "Кольцово".
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с чего всё началось

Неизвестные «заминировали» два самолета внутрироссийских рейсов

Пассажирский самолет, летящий из Москвы в Екатеринбург, подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва на борту, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
ТАСС09:23

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«Есть угроза взрыва на борту»: в Кольцово экстренно сел самолет, летящий из Москвы

КП - Екатеринбург10:07

Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва

ТагилСити.ру10:31

В Шереметьево поступили анонимные сообщения о минировании двух самолетов

РИА Новости10:27

«Заминированный» самолет Москва - Екатеринбург благополучно приземлился

ТАСС12:12

Летящий в Екатеринбург самолет сообщил об угрозе взрыва на борту

66.ru10:06

Летящий из Москвы в Екатеринбург самолет сообщил об угрозе взрыва на борту

Екатеринбург Онлайн09:46

Самолет Москва - Екатеринбург подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва

Вести.Ru09:45
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Происшествия

На Кубани выявили 96 новых случаев коронавируса

В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 96 человек, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг 04:42
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Общество

На Украине продлили карантин до 22 мая

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Paparazzi.ru 01 мая в 15:51
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Авто

Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной

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В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»

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Здоровье

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Вести.Ru 13:40
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Общество

В Хасавюрт закрыли въезд из-за коронавируса

Власти Дагестана полностью закрыли въезд и выезд в город Хасавюрт из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации города в официальном аккаунте в Instagram.
РИА Новости 11:33
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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
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Шоу-бизнес

Владимир Соловьев надеется, что Ксению Собчак не убьют

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Кино

«Звёздные войны: Войны клонов» подошли к концу

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Общество

В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости 10:42
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Общество

Роспотребнадзор не исключает продления режима самоизоляции до июня

Ограничительные меры, введенные ранее для предотвращения распространения пандемии COVID-19, могут быть продлены до начала июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в период праздничных дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Экономика

Правительство РФ выделило регионам 2 млрд рублей на поддержку МСП

Москва, 4 мая 2020, 12:24 — REGNUM Правительство России выделило Министерству экономического развития 2 млрд рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах.
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Общество

В Петербурге сообщили о трех умерших пациентах с коронавирусом

В Санкт-Петербурге скончались еще три человека с коронавирусной инфекцией, все они имели хронические заболевания, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
РБК 13:36
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Здоровье

В Таджикистане за сутки коронавирусом заразились еще 102 человека

В Таджикистане за сутки выявили еще 102 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в республике составляет 230 человек, сообщает Минздрав страны.
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Футбол

RFEF одобрила предложение провести финал Кубка Испании со зрителями

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) одобрила совместное обращение финалистов Кубка Испании, клубов "Реал Сосьедад" и "Атлетик", провести финальный матч турнира со зрителями, сообщается на сайте организации.
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Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
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Политика

Зеленский отказался проводить второй этап медицинской реформы

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Экономика

Пенсии, соцвыплаты, ипотека: какие изменения начали действовать с 1 мая 2020

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Для сравнительного теста были выбраны автомобили в одном ценовом диапазоне, имеющие схожий уровень комплектаций.
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МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение из-за грозы с дождём

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Политика

Владимир Путин вновь обратится к россиянам

Владимир Путин обратится к гражданам страны 9 Мая Кроме того, Песков анонсировал возложение президентом цветов к Вечному огню.
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Происшествия

Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет

В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
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