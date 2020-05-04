Происшествия
Российская газетаСамолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва
Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Маршрут экипаж решил не менять, самолет сядет в екатеринбургском аэропорту "Кольцово".
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Пассажирский самолет, летящий из Москвы в Екатеринбург, подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва на борту, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.ТАСС09:23
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«Есть угроза взрыва на борту»: в Кольцово экстренно сел самолет, летящий из Москвы
КП - Екатеринбург10:07
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:23, Ашберн
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