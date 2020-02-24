Происшествия

Газета.RuГазета.RuСамолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта. Пилоты были вынуждены увести самолет на запасной аэродром, заявили в справочной.
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с чего всё началось

Летевший в Иркутск самолет S7 ушел на запасной аэродром в Улан-Удэ из-за тумана

Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог в понедельник приземлиться в аэропорту назначения из-за тумана и ушел на запасной аэродром в Улан-Удэ, сообщили ТАСС в справочной аэропорта Иркутска.
ТАССвчера в 21:36

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В Иркутск прибыл самолет S7, который ранее из-за тумана был отправлен в Улан-Удэ

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Самолет Москва – Иркутске не смог сесть из-за тумана

ИА Альтаирвчера в 22:20

Летевший из Москвы в Иркутск самолёт S7 ушёл на запасной аэродром в Улан-Удэ из-за тумана

ИрСитивчера в 22:02

Летевший из Москвы в Иркутск самолет не смог приземлиться из-за тумана

Твой Иркутск02:00

Летевший в Иркутск самолёт ушёл на запасной аэродром в Улан-Удэ

RT на русскомвчера в 21:43
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
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В Петербурге автомобиль Mini Cooper протаранил ограждение и упал в Фонтанку, сообщает Пятый канал.
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МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам

МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников.
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Генерал грузинской армии, бывший командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили рассказал о просьбе сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко сделать заявление о том, что история с грузинскими снайперами, которые вели огонь по протестующим на майдане Незалежности (площади Независимости), является выдумкой Кремля.
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