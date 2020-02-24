Происшествия

Газета.RuГазета.RuСамолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта. Пилоты были вынуждены увести самолет на запасной аэродром, заявили в справочной.
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Летевший в Иркутск самолет S7 ушел на запасной аэродром в Улан-Удэ из-за тумана

Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог в понедельник приземлиться в аэропорту назначения из-за тумана и ушел на запасной аэродром в Улан-Удэ, сообщили ТАСС в справочной аэропорта Иркутска.
ТАСС21:36

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Летевший в Иркутск самолет S7 ушел на запасной аэродром в Улан-Удэ из-за тумана

ТАСС21:36

Самолет Москва – Иркутске не смог сесть из-за тумана

ИА Альтаир22:20

Летевший из Москвы в Иркутск самолёт S7 ушёл на запасной аэродром в Улан-Удэ из-за тумана

ИрСити22:02

Летевший в Иркутск самолёт ушёл на запасной аэродром в Улан-Удэ

RT на русском21:43

Летевший из Москвы самолет не смог сесть в Иркутске из-за тумана

РБК22:58

Самолет Москва-Иркутск сел на аэродроме в Улан-Удэ из-за тумана

Известия21:45

Самолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана

Газета.Ru21:51
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