Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог в понедельник приземлиться в аэропорту назначения из-за тумана и ушел на запасной аэродром в Улан-Удэ, сообщили ТАСС в справочной аэропорта Иркутска.

с чего всё началось

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта. Пилоты были вынуждены увести самолет на запасной аэродром, заявили в справочной.

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