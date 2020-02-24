Происшествия
Газета.RuСамолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана
Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта. Пилоты были вынуждены увести самолет на запасной аэродром, заявили в справочной.
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Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог в понедельник приземлиться в аэропорту назначения из-за тумана и ушел на запасной аэродром в Улан-Удэ, сообщили ТАСС в справочной аэропорта Иркутска.ТАССвчера в 21:36
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