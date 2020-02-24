Происшествия

Газета.RuГазета.RuСамолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта. Пилоты были вынуждены увести самолет на запасной аэродром, заявили в справочной.
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с чего всё началось

Летевший в Иркутск самолет S7 ушел на запасной аэродром в Улан-Удэ из-за тумана

Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог в понедельник приземлиться в аэропорту назначения из-за тумана и ушел на запасной аэродром в Улан-Удэ, сообщили ТАСС в справочной аэропорта Иркутска.
ТАССвчера в 21:36

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Летевший в Иркутск самолет S7 ушел на запасной аэродром в Улан-Удэ из-за тумана

ТАССвчера в 21:36

Туман в Иркутске задержал вылет бурятской делегации в Москву

Байкал-Daily00:00

Летевший в Приангарье самолёт сел в Улан-Удэ из-за тумана

Информ Полис onlineвчера в 23:51

Самолет Москва – Иркутске не смог сесть из-за тумана

ИА Альтаирвчера в 22:20

Летевший из Москвы в Иркутск самолёт S7 ушёл на запасной аэродром в Улан-Удэ из-за тумана

ИрСитивчера в 22:02

Летевший в Иркутск самолёт ушёл на запасной аэродром в Улан-Удэ

RT на русскомвчера в 21:43

Летевший из Москвы самолет не смог сесть в Иркутске из-за тумана

РБКвчера в 22:58
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 00:45, Ашберн
Общество

Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в РФ

Коммерсантъ 22 февраля в 16:26
Происшествия

В Красноярске нашли труп женщины со следами укусов собак

7 канал Красноярск 22 февраля в 08:01
Гаджеты

Где посмотреть первые крупные презентации Huawei и Honor в 2020 году онлайн

Уже сегодня должна была состояться крупнейшая выставка мобильной электроники — MWC 2020.
Ferra вчера в 23:39
Единоборства

Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родригеса

Харитонов, выигравший первый раунд, в самом начале второго "положил" своего соперника. После чего поединок был остановлен.
Pravda.Ru вчера в 20:49
Футбол

Чемпион мира Рами обратился к болельщикам «Сочи»

Французский защитник, чемпион мира 2018 года Адиль Рами обратился к болельщикам российского клуба «Сочи».
RT на русском вчера в 17:00
Здоровье

Китай: за сутки от коронавируса умерло 96 человек

Ещё 96 человек погибли в провинции Хубэй в Китае. Таким образом, в эпицентре вспышки коронавируса смертность составила 2346 человек.
Новый День вчера в 00:19
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору ингредиентов для блинов

Оказалось также, что в выборе масла тоже есть свои тонкости: надпись на упаковке «масло» ещё не говорит о том, что перед покупателем натуральный продукт, в названии долго быть уточнение — «любительское», «крестьянское», «бутербродное» или «чайное», информирует Роспотребнадзор.
News.ru вчера в 20:22
Авто

Стали известны цены на обновленный Hyundai Solaris

Новый Hyundai Solaris презентовали в начале недели на заводе компании в Питере.
Замана 22 февраля в 04:29
Общество

Диетолог назвал мешающие нормальному сну продукты

Овощи активизируют работу кишечного тракта и мешают организму перейти в фазу глубокого сна. Имбирь и чили ускоряют обмен веществ.
РЕН ТВ вчера в 07:23
Общество

В Венеции закрыли карнавал из-за коронавируса

Венецианский карнавал завершают на два дня раньше положенного срока, вечером 23 февраля, из-за вспышки коронавируса в Италии.
BFM.ru вчера в 13:20
Происшествия

В Екатеринбурге принудительно госпитализирован ещё один ребёнок

В Екатеринбурге из-за подозрения на коронавирус госпитализирован ещё один ребёнок. Решение вынес Кировский райсуд.
REGNUM 21 февраля в 08:51
Космос

Blue Origin открыла завод по производству двигателей для лунного модуля

Частная американская аэрокосмическая компания Blue Origin открыла новый завод по производству ракетных двигателей в городе Хантсвилл (США, штат Алабама).
REGNUM 00:03
Политика

Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о мире между Россией и Украиной в Twitter в понедельник, 24 февраля.
Известия вчера в 21:00
Общество

Австрия остановила поезд из Италии из-за подозрения на коронавирус

RT на русском вчера в 15:39
Общество

США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля

Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Коммерсантъ 22 февраля в 19:57
Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Российский президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в День защитника Отечества.
РБК вчера в 06:12
Биатлон

На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
BFM.ru вчера в 12:09
Общество

Рэпер Face и похожий на сына Порошенко парень произвели фурор на концерте в Лондоне

Человек, похожий на сына экс-президента Украины Петра Порошенко Михаила вышел на сцену во время концерта рэпера Face в Великобритании под крики «русские в Лондоне».
ФАН вчера в 22:03
Происшествия

Двое полицейских пострадали в массовой драке на Украине

«Двое патрульных полицейских (во время пресечения правонарушения) получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 13:48
Армия и оружие

ЛНР насчитала пять обстрелов ВСУ за сутки

Самопровозглашённая Луганская народная республика объявила о пяти обстрелах своей территории за сутки со стороны украинских силовиков.
Московский Комсомолец 00:28
Происшествия

Пропавшая в Мексике россиянка найдена живой

RT на русском 00:13
Армия и оружие

В штабе ООС заявили, что НМ ЛДНР обстреляли свои же позиции с применением 122-мм орудий

Украинская сторона в очередной раз обвинила силы ЛДНР в осуществлении обстрелов.
Военное обозрение вчера в 22:58
Хоккей

Ковальчук перешел из «Монреаля» в «Вашингтон»

Газета.Ru вчера в 21:41
Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

RT на русском вчера в 10:11
Кино

Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате

Фильм "Лед 2" режиссера Жоры Крыжовникова собрал в прокате более 1 млрд рублей, свидетельствуют данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Газета.Ru вчера в 18:50
Гаджеты

Новый Huawei Nova 6 резко подешевел в Китае

В Китае резко подешевел Huawei Nova 6. Смартфон сбросил в цене более 100 долларов, сообщает Shraibikus News со ссылкой на издание iXBT.com.
Shraibikus News вчера в 02:32
Общество

Климатолог предупредил о волнах жары летом в столичном регионе

Волны жары и ливни в столичном регионе могут повториться следующим летом. В среднем по статистике это явление учащается.
РИА Новости вчера в 21:19
Армия и оружие

Обнародованы характеристики российской САУ «Коалиция-СВ»

Актуальные Новости вчера в 11:30
Музыка

Лоза оценил выбор Украины на «Евровидение-2020»

РИА Новости Российский музыкант Юрий Лоза одобрил решение Украины представить на "Евровидение-2020" участников с песней на украинском языке.
РЕН ТВ вчера в 08:06
Происшествия

Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование убийства заступившегося за девушек 17-летнего подростка в Челябинске.
RT на русском 22 февраля в 17:42
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