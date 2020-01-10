Происшествия

ИзвестияИзвестияСамолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье

Самолет Airbus A321 российской авиакомпании Nordwind Airlines в пятницу, 10 января, совершил жесткую посадку в турецкой Анталье. Лайнер выполнял рейс из московского аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает портал AirportHaber.
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