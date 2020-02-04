Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСамолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе

Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Шасси забурилось в снег: в Уфе самолет «слетел с дороги» – видео

ГТРК Башкортостан03:30

В Уфе самолет с пассажирами авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлетной полосы

Башинформвчера в 23:53

Авиакомпания «Победа» отказалась компенсировать стоимость билетов некоторым пассажирам рейса «Уфа – Москва»

UfacityNews.ru00:23

Компания «Победа» опровергла данные о выкатывании ее самолета за пределы ВПП в Уфе

ТАСС01:11

В Уфе самолет с более чем 150 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетной полосы

КП - Уфа01:00

«Победа» опровергла информацию о выкатывании самолета с ВПП в Уфе

РИА Новости01:46

Самолет авиакомпании «Победа» выкатился за пределы ВПП в Уфе

Интерфакс00:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Здоровье

Минздрав России готовится к масштабному распространению коронавируса

Россия готовится к возможному распространению коронавируса.
Росбалт 02:42
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Lenta.ru 03:11
Общество

Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020

Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020 Лишь после того, как в Сеть попала фотография, на которой экс-влюбленные позируют вместе, стало известно, что актер и модель не только встретились, но также позировали фотографам, а также, возможно, обменялись парой реплик.
Вокруг ТВ вчера в 10:43
Фигурное катание

Алина Загитова упала на ледовом шоу Ирины Слуцкой

Алина Загитова не устояла на коньках и упала во время выступления на ледовом шоу Ирины Слуцкой. Инцидент произошел в Доброграде.
Актуальные Новости 02 февраля в 03:16
Культура

Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»

Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург вчера в 12:50
Единоборства

Фёдор Емельяненко хочет реванш с Райаном Бейдером

Русский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко заявил о желании провести реванш с действующим чемпионом в двух весовых категориях Райаном Бейдером.
Руфайт.ком вчера в 12:16
Общество

На Украине исправили платежки женщине, которой предложили продать пса

Кабинет министров Украины разобрался с платежками пенсионерки, которой депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги, сообщила заместитель руководителя офиса президента Юлия Ковалив.
РИА Новости 02:46
Шоу-бизнес

Избивавшей Джонни Деппа Эмбер Херд в интернете объявили войну

Пользователи интернета объявили актрисе Эмбер Херд войну, после того как узнали, что она избивала Джонни Деппа.
МИР 24 вчера в 15:01
Транспорт

«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая

«Уральские авиалинии» с февраля имеют право перевозить из Китая только граждан России. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании.
РБК 02:23
Политика

Главу Керчи отправили в отставку из-за скандала с блокадниками

Газета.Ru вчера в 02:55
Происшествия

В Архангельской области женщина убила недовольного едой мужа

Муж сделал ей грубое замечание, что она приготовила не то блюдо. Началась ссора, мужчина ударил супругу рукой по губам.
Известия 02:50
Происшествия

В заброшенной воинской части в Петербурге нашли четыре трупа

Безработный мужчина случайно обнаружил четыре бездыханных тела на территории заброшенной воинской части в Приморском районе Санкт-Петербурга.
REGNUM 01:43
Игры

PlatinumGames анонсировала ремастер The Wonderful 101

CyberSport.ru вчера в 21:45
Общество

В КНР оценили уровень смертности в стране от последствий коронавируса

Доля смертности в Китае от последствий нового коронавируса составляет 2,1%, что значительно ниже числа летальных исходов при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС), заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
RT на русском вчера в 21:37
Общество

Поезд из Пекина прибыл в Москву без пассажиров

Следовавший из китайской столицы в Москву поезд пересек границу без пассажиров.
ФАН 02 февраля в 23:37
Происшествия

Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 10:40
Армия и оружие

В МО РФ не зафиксировали ударов ВВС Турции по позициям сирийских войск

«Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано», - говорится в сообщении.
ТК Звезда вчера в 03:21
Гаджеты

Представлен доступный смартфон Poco X2

The GEEK 03:13
Общество

Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель

Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
Красная весна вчера в 23:51
Происшествия

Полиция задержала обманувших россиян на 100 млн руб. лжеавтодилеров

Полиция пресекла деятельность преступного сообщества, участников которого подозревают в мошенничестве при продаже автомобилей.
РБК 02:34
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Общество

РБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Коллекторы и сотрудники банков смогут не представляться в разговоре с должниками и называть только свои цифровые идентификаторы, сообщает РБК со ссылкой на документ.
РИА Новости 01:40
Политика

Кремль напомнил Эрдогану о приглашении в Крым

В Кремле категорически не согласны с заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об «аннексии» Крыма Россией и по ситуации с крымскими татарами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 05:25
Общество

Число блокировок в рунете снизилось

Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Lenta.ru 02:26
Общество

Россиянам раскрыли опасность бокала вина за ужином

Один бокал вина за ужином может привести россиян к алкоголизму, поскольку этот способ употребления напитка — «европейская формула».
Lenta.ru 01:07
Шоу-бизнес

Шоу Собчак появится на «Первом канале»

«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
Соловей.Инфо вчера в 01:43
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 3 февраля.
RT на русском вчера в 00:16
Политика

Украина готовит новые судебные иски против России

Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Газета.Ru 01:28
Хоккей

Гретцки: «Овечкин не промахивается по воротам»

Легендарный форвард Уэйн Гретцки, являющийся рекордсменом по количеству голов в НХЛ, поделился мнением об игре российского капитана "Вашингтона" Александра Овечкина.
Sport.ru 02:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное