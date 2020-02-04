Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.

Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе

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