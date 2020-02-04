Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСамолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе

Собеседник отметил, что задержка на вылет данного рейса составит 2 часа 50 минут, самолет вылетит из Уфы в 10.00 (8.00 мск). "Аэропорт работает в штатном режиме, без ограничений на приём и выпуск воздушных судов", - пояснил собеседник.
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Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе

Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
РИА Новостивчера в 23:57

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Самолет «Победы» со 183 пассажирами выкатился за пределы ВПП в Уфе

Интерфакс00:08

Авиакомпания «Победа» отказалась компенсировать стоимость билетов некоторым пассажирам рейса «Уфа – Москва»

UfacityNews.ru00:23

В уфимском аэропорту самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетной полосы

КП - Уфа00:20

Самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе

ГТРК Башкортостан00:28

Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе

РБК00:02

Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе

РИА Новостивчера в 23:57

В Уфе самолет с пассажирами авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлетной полосы

Башинформвчера в 23:53
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Политика

Украина анонсировала новые иски против России

Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Об этом он рассказал в интервью порталу «Главком».
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В Казахстане рассказали о позиции в переговорах с Белоруссией по нефти

Глава казахстанского Министерства энергетики Нурлан Ногаев прокомментировал ожидающиеся переговоры с представителями «Белнефтехима» в Нур-Султане по вопросу поставок нефти из Казахстана в Белоруссию.
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Известная певица Любовь Успенская в интервью изданию "СтарХит" ответила на громкие обвинения дочери Татьяны Плаксиной в издевательствах.
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Ученый Теодор Шанин скончался в Москве

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Происшествия

Три газовые станции в Сирии подверглись артобстрелу

Артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков подверглись три газовые станции в сирийской провинции Хомс, на двух из них начался пожар, передает гостелевидение Сирии.
РИА Новости вчера в 23:37
Гаджеты

МегаФон раздаёт два смартфона Xiaomi по цене одного

Сегодня компания МегаФон запустила акцию — при покупке смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro можно получить в подарок Xiaomi Redmi 7A.
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Пленные боевики заявили, что Турция оказывает поддержку террористам в боях в районе Алеппо

ТАСС вчера в 21:11
Общество

Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории

Выполнение плана доходов в государственный бюджет Украины в январе текущего года составило 78,54 процента, что является одним из худших показателей за всю историю независимости страны.
РИА Новости вчера в 20:14
Происшествия

В Твери скончался водитель автомобиля, влетевшего в толпу людей

В больнице Твери скончался водитель одного из автомобилей, влетевших в пешеходов на тротуаре.
Российская газета вчера в 09:28
Политика

В Кремле заявили о трудоустройстве всех бывших членов правительства

Все бывшие члены российского правительства уже трудоустроены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 02 февраля в 06:33
Футбол

«Ливерпуль» может стать чемпионом за семь туров до конца впервые в АПЛ

Если «Ливерпуль» продолжит беспроигрышную серию и сохранит 22-очковый отрыв, то «скаузеры» станут чемпионами за семь туров до конца чемпионата, а именно 21 марта в матче 31-го тура АПЛ.
News.ru вчера в 01:26
Общество

С 1 февраля увеличились размеры детских пособий и выплат

С 1 февраля 2020 года размеры пособий из федерального бюджета увеличены в 1,03 раза.
Гай.рф вчера в 01:15
Экономика

В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.
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Политика

Трамп победил на кокусах республиканцев в Айове

Президент США Дональд Трамп победил на собраниях избирателей — кокусах Республиканской партии в Айове.
BFM.ru 00:15
Технологии

Google Maps принял тележку с 99 смартфонами за автомобильную пробку

Tvoe-avto.com вчера в 03:13
Общество

Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения

Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Газета.Ru вчера в 10:28
Политика

Россия ограничила въезд иностранцев из Китая

Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 16:26
Происшествия

Красноярского врача-коррупционера разоблачили военные контрразведчики

В Красноярском крае военнослужащие УФСБ России по Центральному военному округу совместно с региональным ГУ МВД пресекли противозаконную деятельность врача одной из больниц — заведующего урологическим отделением.
REGNUM 00:04
Политика

Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в "историческом споре с Россией".
РИА Новости вчера в 12:59
Здоровье

В 23 субъектах России превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ

Недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 23 субъектах России, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.
ТАСС вчера в 21:05
Армия и оружие

National Interest составил список самых грозных видов оружия СССР

Рейтинг был опубликован журналом National Interest 2 февраля. Первое место досталось автомату Калашникова, сконструированному в 1947 году.
Профиль 02 февраля в 04:06
Общество

Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса

Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 15:39
Общество

Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

В Крыму Белогорский районный суд заключил владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова под арест на два месяца.
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Шоу-бизнес

Григорий Лепс в Париже перенес операцию на голосовых связках

Отечественный исполнитель Григорий Лепс перенес операцию на голосовых связках.
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Мария Кожевникова похвалилась, что ее платье стоит дороже квартиры

В своём микроблоге Мария похвалилась, что эти шторы стоят дороже, чем квартира.
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Ирина Шейк встретилась с Брэдли Купером в прозрачной сетке

Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились на вечеринке Vogue Britain. Мероприятие традиционно проводится после вручения премии BAFTA в Лондоне.
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Юная художница из Прикамья стала автором цифровой обложки Vogue

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Милла Йовович родила третью дочь

В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
Ридус 02 февраля в 18:58
Общество

Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель

Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
Красная весна вчера в 23:51
Происшествия

Следствие потребовало ареста боксера Кушиташвили

Известия вчера в 06:41
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