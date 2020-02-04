Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.

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Собеседник отметил, что задержка на вылет данного рейса составит 2 часа 50 минут, самолет вылетит из Уфы в 10.00 (8.00 мск). "Аэропорт работает в штатном режиме, без ограничений на приём и выпуск воздушных судов", - пояснил собеседник.

Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе

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