Происшествия
РИА НовостиСамолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе
Собеседник отметил, что задержка на вылет данного рейса составит 2 часа 50 минут, самолет вылетит из Уфы в 10.00 (8.00 мск). "Аэропорт работает в штатном режиме, без ограничений на приём и выпуск воздушных судов", - пояснил собеседник.
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Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.РИА Новостивчера в 23:57
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В Уфе самолет с пассажирами авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлетной полосы
Башинформвчера в 23:53
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