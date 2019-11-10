Происшествия
РБКСамолет «Победы» вынужденно сел в Самаре из-за хулиганства пассажирки
Самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа», выполняющий рейс Челябинск — Сочи, из-за хулиганства пассажирки совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры.
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Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Авто
Легендарная Jawa готовит юбилейную новинку
Напомним, год назад возрожденный бренд дебютировал сразу с двумя моделями в классическом стиле: Jawa и Forty Two.
Quto.ru 07 ноября в 09:32
Игры
Геймеры обрушили рейтинг Red Dead Redemption 2 на Metacritic
В ночь после релиза разработчики выпустили обновление Rockstar Launcher, а сегодня в ночь они обновили и саму игру - однако, геймеры продолжают страдать от ошибок лаунчера и вылетов из Red Dead Redemption 2. Более того, свежий патч RDR 2 для некоторых игроков лишь все испортил - ранее корректно работавшая игра начала вылетать.
Gmbox.ru 07 ноября в 05:17
Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru 04:55
Политика
Задержанного в Польше Мазура передали на поруки украинскому консулу
Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Политика
Германия признала неспособность Европы защитить себя без помощи США
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Европа не может быть сильной и суверенной без помощи Соединенных Штатов Америки.
Ruposters.ru 07:00
Шоу-бизнес
Андрей Разин сообщил об улучшении состояния Анастасии Заворотнюк
Актриса находится на лечении в частной клинике в Москве.
Говорит Москва вчера в 23:10
Политика
Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского
Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил УНН, что кандидатом на пост главы партии является первый заместитель руководителя фракции и бывший глава предвыборного штаба «Слуги» Александр Корниенко.
РБК 06:54
Хоккей
Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла
Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
Газета.Ru 09:16
Спорт
В МИД отреагировали на отказ США выдать визы игрокам «Спартака»
Столичный клуб должен был принять участие на турнире Florida Cup в американском Орландо, однако из-за невыдачи виз клуб собирается отказаться от выступления в соревнованиях.
Газета.Ru 06:49
Общество
Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток
Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
Ведомости 05:08
Происшествия
Имя подозреваемого в убийстве историка Соколова стерли с сайта РВИО
Имя историка Санкт-Петербургского государственного университета, который подозревается в зверском убийстве своей студентки, стерли с сайта Российского военно-исторического общества.
Невские Новости вчера в 15:36
Футбол
Дзагоев попал в заявку ЦСКА на матч против «Сочи»
"Сочи" и московский ЦСКА объявили составы на матч 16-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 07:23
Единоборства
Легенда ММА завершил карьеру жестоким поражением нокаутом
Бой закончился уже на 82-й секунде Мухаммед Лаваль Страна: США Возраст: 38 лет Прозвище: «Кинг Мо» Победы: 21 (13 — КО/ТКО, 8 — решение судей) Поражения: 10 (7 — КО/ТКО, 6 — решение судей) Ничьи: 0 Дебют в ММА: 28 сентября 2008 года Мухаммед «Кинг Мо» Лаваль — один из самых известных бойцов вне UFC.
Спорт-Экспресс 08:25
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 07:43
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Экономика
Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России
Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
Интерфакс вчера в 08:23
Происшествия
Отец виновника ДТП на Малышева отверг подозрения в подмене анализов
Екатеринбург-ТВ 06:13
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Единоборства
Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC
Главным событием спортивного мероприятия стала встреча дагестанского бойца ММА Забита Магомедшарипова и представителя Америки Калвина Кэттера.
Лезги газет 01:53
Космос
Илон Маск рассказал об условиях создания колонии на Марсе
Глава компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter рассказал о том, что потребуется для формирования колонии на Марсе.
Аргументы и Факты 08 ноября в 09:39
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла Гран-при по фигурному катанию в Китае
Щербакова каталась очень уверенно и вышла в финал Гран-при. Елизавета Туктамышева уступила «серебро» японке Сатоко Мияхаре.
DixiNews вчера в 12:51
Общество
Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в следующем году
РИА Новости вчера в 12:16
Футбол
Месси сделал за карьеру 52 хет-трика и забил 52 гола со штрафных
Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси, оформивший хет-трик в матче 13-го тура Примеры против "Сельты" (4:1), забил в этой игре свой 52-й гол прямыми ударами со штрафных за карьеру.
ProstoProSport 02:23
Футбол
Азмун принес «Зениту» минимальную победу над «Арсеналом»
Питерский "Зенит" добился минимальной победы в Туле, где проводил матч 16 тура российской премьер-лиги.
Вести.Ru 08:29