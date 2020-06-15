Происшествия
Невские НовостиСамолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Жуковского
На борту сработал датчик неисправности одного из двигателей. При посадке никто не пострадал. В понедельник рано утром, 15 июня, самолет «Почты России» Ту-204 экстренно приземлился в аэропорту подмосковного Жуковского.
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с чего всё началось
Самолет вылетел в Якутск из Жуковского в 00:30. После взлета у него сработал датчик неисправности одного из двигателей. Экипаж принял решение вернуться назад, около трех часов борт в воздухе вырабатывал топливо.ТАСС20:54
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