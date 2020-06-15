Происшествия

Невские НовостиНевские НовостиСамолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Жуковского

На борту сработал датчик неисправности одного из двигателей. При посадке никто не пострадал. В понедельник рано утром, 15 июня, самолет «Почты России» Ту-204 экстренно приземлился в аэропорту подмосковного Жуковского.
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с чего всё началось

Самолет «Почты России» совершил экстренную посадку в аэропорту Жуковского

Самолет вылетел в Якутск из Жуковского в 00:30. После взлета у него сработал датчик неисправности одного из двигателей. Экипаж принял решение вернуться назад, около трех часов борт в воздухе вырабатывал топливо.
ТАСС20:54

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Борт «Почты России» благополучно совершил экстренную посадку

Вести.Ru20:56

Самолет «Почты России» экстренно сел в Жуковском

Москва 2421:08

Самолет «Почты России» совершил экстренную посадку в аэропорту Жуковского

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Самолет «Почты России» совершил экстренную посадку в аэропорту Жуковского

ТАСС20:54

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Коммерсантъ19:39

Самолет «Почты России» запросил экстренную посадку в Жуковском

Известия19:24

ТАСС: Самолет «Почты России» готовится экстренно сесть в Подмосковье

РЕН ТВ19:50
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Распродажа: «МегаФон» продает смартфон с 256 Гбайт памяти менее чем за 12 тысяч рублей

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Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

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Жириновский предложил ввести зарплатный стандарт

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в стране необходимо установить стандарт по зарплате.
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Здоровье

У переболевших коронавирусом россиян нашли необычное осложнение

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Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы

В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

BFM.ru 07:40
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Общество

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Общество

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Армия и оружие

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Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей

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Коммерсантъ 21:25
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Экономика

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Коммерсантъ 18:00
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В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

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Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп планирует опубликовать в августе этого года книгу, в которой расскажет, в частности, что передала изданию New York Times данные, которые газета использовала в материале о налогах главы государства.
РЕН ТВ 21:47
Общество

Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

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Шоу-бизнес

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Наука

Обнаружили редкие геологические структуры между мантией и ядром Земли

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Происшествия

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства избиения младенца отцом

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