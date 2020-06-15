Происшествия

Невские НовостиНевские НовостиСамолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Жуковского

На борту сработал датчик неисправности одного из двигателей. При посадке никто не пострадал. В понедельник рано утром, 15 июня, самолет «Почты России» Ту-204 экстренно приземлился в аэропорту подмосковного Жуковского.
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с чего всё началось

Самолет «Почты России» совершил экстренную посадку в аэропорту Жуковского

Самолет вылетел в Якутск из Жуковского в 00:30. После взлета у него сработал датчик неисправности одного из двигателей. Экипаж принял решение вернуться назад, около трех часов борт в воздухе вырабатывал топливо.
ТАССвчера в 20:54

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Борт «Почты России» благополучно совершил экстренную посадку

Вести.Ruвчера в 20:56

Самолет «Почты России» экстренно сел в Жуковском

Москва 24вчера в 21:08

Самолет «Почты России» совершил экстренную посадку в аэропорту Жуковского

Эхо Москвывчера в 21:05

Самолет «Почты России» совершил экстренную посадку в аэропорту Жуковского

ТАССвчера в 20:54

ТАСС: в аэропорту Жуковского к экстренной посадке готовится самолет «Почты России»

Коммерсантъвчера в 19:39

Самолет «Почты России» запросил экстренную посадку в Жуковском

Известиявчера в 19:24

ТАСС: Самолет «Почты России» готовится экстренно сесть в Подмосковье

РЕН ТВвчера в 19:50
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Общество

В Приамурье отменили самоизоляцию для приезжающих из других регионов

В Амурской области отменен обязательный режим самоизоляции для въезжающих в Приамурье из других регионов России, сообщило на своем сайте правительство области.
МИР 24 вчера в 22:41
Театры

Российский драматический театр проведёт спектакль в Minecraft

Петербургский Большой драматический театр проведёт спектакль в Minecraft. Покажут постановку «Вишнёвый сад» по мотивам пьесы А.П. Чехова.
Ferra 13 июня в 09:23
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Общество

Племянница Трампа передала The New York Times данные о его налогах

Мэри передала The New York Times налоговые декларации Трампа и другую конфиденциальную финансовую документацию своей семьи, сообщает новостной портал The Daily Beast.
Российская газета вчера в 22:31
Экономика

Российские банки грозят увеличить плату за выпуск и обслуживание карт

Москва, 15 июня 2020, 04:36 — REGNUM Ассоциация банков России попросила правительство не ограничивать комиссию за прием платежей, в противном случае кредитные организации вынуждены будут компенсировать финансовые потери за счет клиентов, сообщают 15 июня «Известия».
REGNUM вчера в 23:00
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Газета.Ru вчера в 11:12
1,4K
Наука

Представлена новая техника прослушивания

Представлена новая техника прослушивания.
Evo-rus.com вчера в 02:49
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
1,8K
Здоровье

Медики Сыктывкара помогут коллегам из Воркуты в борьбе с коронавирусом

Около 50 врачей из Сыктывкара приедут в Воркуту, чтобы помощь местным медикам в борьбе с распространением коронавируса.
ТАСС вчера в 13:45
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru вчера в 07:40
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Происшествия

В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом

В Швейцарии разыскивают пассажира, который забыл в вагоне поезда трехкилограммовый мешок с золотом стоимостью 152 тысячи фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.
РИА Новости вчера в 23:26
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Армия и оружие

Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке

Газета.Ru вчера в 18:59
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Общество

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса

После окончания пандемии коронавируса россияне хотели бы зарабатывать в среднем по 74 тыс. рублей в месяц, сообщает РБК 15 июня со ссылкой на исследование портала «Работа.ру».
Известия вчера в 23:11
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская выступила в поддержку Михаила Ефремова

По данным прокуратуры, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, ему грозит до 12 лет колонии.
Говорит Москва 13 июня в 13:47
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Политика

Трамп обвинил СМИ в замалчивании ситуации с протестами в Сиэтле

Президент США Дональд Трамп 14 июня обвинил прессу в недостаточно широком освещении протестов в Сиэтле (штат Вашингтон).
Известия вчера в 22:27
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru вчера в 23:21
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Религия

Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM вчера в 03:27
2,1K
Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
2,7K
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
4,2K
Происшествия

Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы

В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
Московский Комсомолец вчера в 14:02
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Общество

Би-би-си показала первый эпизод сериала «Отравления в Солсбери»

Корпорация Би-би-си показала первую серию игрового мини-сериала «Отравления в Солсбери» (The Salisbury Poisonings).
Взгляд.ру 00:22
Энергетика

Глава «Газпром нефти» назвал логичным продление сделки ОПЕК+ на месяц

Продление сделки ОПЕК+ является логичным, поскольку баланс спроса и предложения на рынке нефти еще не достигнут.
ТАСС вчера в 23:23
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Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

RT на русском вчера в 11:50
Энергетика

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
РИА Новости 13 июня в 01:16
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Общество

В Пекине введено военное положение из-за новой вспышки коронавируса

По сведениям агентства Bloomberg, тесты на вирус сдали все сотрудники и посетители рынка, из-за новой волны эпидемии жители 11 кварталов китайской столицы вынуждены вновь соблюдать строгие меры изоляции и лишены возможности покидать свои дома.
Эхо Москвы 13 июня в 13:04
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Политика

Путин обосновал важность поправок в Конституцию

По словам Путина, в Конституции должны быть закреплены необходимость регулярной индексации пенсий и минимальный размер оплаты труда.
Росбалт вчера в 08:43
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Авто

С 1 июля российских водителей ждет три нововведения

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 13 июня в 02:50
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Футбол

Самба рассказал о расизме в России

Sport.ru вчера в 15:59
Экономика

В России утверждена программа развития угольной промышленности

В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года.
BFM.ru вчера в 07:30
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Здоровье

Руководство краевого Диагностического центра рассчиталось с медиками

Руководство Диагностического центра Алтайского края в полном объеме исполнило зарплатные обязательства перед сотрудниками, заявили в краевом правительстве.
Алтапресс вчера в 23:46
Общество

Главу Славгорода, арестованного по подозрению во взятке, отстранят от должности

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил письмо в городское собрание депутатов города Славгород, где глава города Сергей Горбунов помещен под домашний арест по подозрению во взяточничестве.
ТАСС вчера в 23:35
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