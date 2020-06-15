Самолет вылетел в Якутск из Жуковского в 00:30. После взлета у него сработал датчик неисправности одного из двигателей. Экипаж принял решение вернуться назад, около трех часов борт в воздухе вырабатывал топливо.

с чего всё началось

На борту сработал датчик неисправности одного из двигателей. При посадке никто не пострадал. В понедельник рано утром, 15 июня, самолет «Почты России» Ту-204 экстренно приземлился в аэропорту подмосковного Жуковского.

Общество В Приамурье отменили самоизоляцию для приезжающих из других регионов В Амурской области отменен обязательный режим самоизоляции для въезжающих в Приамурье из других регионов России, сообщило на своем сайте правительство области.

Общество Племянница Трампа передала The New York Times данные о его налогах Мэри передала The New York Times налоговые декларации Трампа и другую конфиденциальную финансовую документацию своей семьи, сообщает новостной портал The Daily Beast.

Экономика Российские банки грозят увеличить плату за выпуск и обслуживание карт Москва, 15 июня 2020, 04:36 — REGNUM Ассоциация банков России попросила правительство не ограничивать комиссию за прием платежей, в противном случае кредитные организации вынуждены будут компенсировать финансовые потери за счет клиентов, сообщают 15 июня «Известия». 813

Происшествия В американской Атланте продолжаются протесты В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами. 375

Происшествия В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом В Швейцарии разыскивают пассажира, который забыл в вагоне поезда трехкилограммовый мешок с золотом стоимостью 152 тысячи фунтов стерлингов, пишет Daily Mail. 8

Общество Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса После окончания пандемии коронавируса россияне хотели бы зарабатывать в среднем по 74 тыс. рублей в месяц, сообщает РБК 15 июня со ссылкой на исследование портала «Работа.ру». 32

Шоу-бизнес Любовь Успенская выступила в поддержку Михаила Ефремова По данным прокуратуры, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, ему грозит до 12 лет колонии. 149

Религия Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия. 2,1K

Общество В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму. 2,7K

Общество В Пекине введено военное положение из-за новой вспышки коронавируса По сведениям агентства Bloomberg, тесты на вирус сдали все сотрудники и посетители рынка, из-за новой волны эпидемии жители 11 кварталов китайской столицы вынуждены вновь соблюдать строгие меры изоляции и лишены возможности покидать свои дома. 877

Политика Путин обосновал важность поправок в Конституцию По словам Путина, в Конституции должны быть закреплены необходимость регулярной индексации пенсий и минимальный размер оплаты труда. 85

Авто С 1 июля российских водителей ждет три нововведения Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года. 209

Здоровье Руководство краевого Диагностического центра рассчиталось с медиками Руководство Диагностического центра Алтайского края в полном объеме исполнило зарплатные обязательства перед сотрудниками, заявили в краевом правительстве.