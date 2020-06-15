Самолет вылетел в Якутск из Жуковского в 00:30. После взлета у него сработал датчик неисправности одного из двигателей. Экипаж принял решение вернуться назад, около трех часов борт в воздухе вырабатывал топливо.

с чего всё началось

Самолет вылетел из Жуковского в 00:30 в Якутск, однако вскоре запросил возврат в аэропорт. «Сейчас борт вырабатывает топливо», — сказал собеседник агентства. 4 июня сообщалось, что в Московской области вертолет Ми-38 совершил экстренную посадку из-за неисправности.

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