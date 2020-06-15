Происшествия
ИзвестияСамолет «Почты России» запросил экстренную посадку в Жуковском
Самолет вылетел из Жуковского в 00:30 в Якутск, однако вскоре запросил возврат в аэропорт. «Сейчас борт вырабатывает топливо», — сказал собеседник агентства. 4 июня сообщалось, что в Московской области вертолет Ми-38 совершил экстренную посадку из-за неисправности.
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с чего всё началось
Самолет вылетел в Якутск из Жуковского в 00:30. После взлета у него сработал датчик неисправности одного из двигателей. Экипаж принял решение вернуться назад, около трех часов борт в воздухе вырабатывал топливо.ТАССвчера в 20:54
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ТАСС: в аэропорту Жуковского к экстренной посадке готовится самолет «Почты России»
Коммерсантъвчера в 19:39
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РИА Новости вчера в 23:26
Авто
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Общество
Племянница Трампа раскроет его налоговые схемы
Племянница президента США была главным источником информации для журналистского расследования, удостоенного Пулитцеровской премии, предоставив газете налоговые декларации дедушки и другую конфиденциальную финансовую документацию своей семьи.
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