Происшествия
РИА НовостиСамолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково
По информации СМИ, в самолете мог лететь глава Минпромторга Денис Мантуров. Источник, близкий к министру заявил, что тот прибыл в Москву.
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с чего всё началось
Самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку во Внуково после срабатывания датчика неисправности стойки шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.РИА Новостивчера в 13:32
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Депутат-единоросс Ольга Баталина перейдёт в правительство на должность заместителя министра труда и социальной защиты.
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ЖКХ
В России могут запретить отключение услуг ЖКХ за долги
Правовое управление Госдумы дало положительное заключение на предложенные на рассмотрение нижней палаты парламента поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса РФ, запрещающие отключать жителям России услуги ЖКХ за долги, сообщают 18 февраля «Известия».
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Медики рекомендуют употреблять сало именно по утрам, ибо только в этом случае оно стимулирует синтез желчи, что положительно сказывается на пищеварении.
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Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
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Покупка акций Сбербанка у ЦБ за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не противоречит принципам использования фонда, передает «Интерфакс» слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче плей-офф Лиги чемпионов
В Лиге чемпионов состоялись первые матчи 1/8 финала.
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Тройку среди самых популярных подарков на 23 февраля замкнул алкоголь.
Экономика
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В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
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В прошлом году Заворотнюк и Чернышев сами были ведущими церемонии вручения премии.
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Кокорин забил гол в дебютном матче в составе «Сочи»
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Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
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Футболист Смолов забил «Реалу» в чемпионате Испании
Экономика
Российская экономика привлекла иностранцев
Российские компании в 2019 году привлекли рекордно много зарубежных инвестиций за весь период после введения санкций — иностранцы вложили в них на 49,5 процента больше средств, чем годом ранее, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании КПМГ, выдержки из исследования которых приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.