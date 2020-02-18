Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСамолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково

По информации СМИ, в самолете мог лететь глава Минпромторга Денис Мантуров. Источник, близкий к министру заявил, что тот прибыл в Москву.
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с чего всё началось

Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково

Самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку во Внуково после срабатывания датчика неисправности стойки шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
РИА Новостивчера в 13:32

Подробнее о событии

Российский министр оказался на борту самолета с неисправностью

Lenta.ruвчера в 16:20

Sukhoi Superjet аварийно сел во Внуково

Коммерсантъвчера в 14:51

Источник: SSJ-100 со сработавшим датчиком неисправности успешно приземлился во Внуково

ТАССвчера в 14:23

SSJ100 Берлин-Москва штатно сел во «Внуково»

Интерфаксвчера в 14:28

Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково

РИА Новостивчера в 13:32

Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100

РБКвчера в 14:50

Самолет SSJ штатно сел в московском «Внуково»

Пятый каналвчера в 14:19
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Здоровье

Главврач больницы в китайском Ухане умер от коронавируса

РЕН ТВ вчера в 03:02
Экономика

Правительство РФ хочет увеличить налоги сразу для нескольких отраслей

В правительстве РФ обсуждается инициатива Министерства финансов о повышении налоговой нагрузки на добывающие отрасли, за исключением нефти и газа.
URA.Ru вчера в 23:53
Общество

Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем

Как сказано в решении комиссии, правительство по действующему законодательству и сейчас имеет право объявить 31 декабря выходным днем, поэтому отдельного закона на этот счет принимать не нужно.
Политсовет вчера в 00:05
Общество

Россия проиграла в споре с ЮКОСом на $50 млрд

Арбитражный трибунал в Гааге в июле 2014 года постановил, что до тех пор, пока Россия не исполнит решение о выплате экс-акционерам суммарной компенсации на $50,086 млрд, на нее должны начисляться сложные проценты по ставке 1,77% годовых (доходность десятилетних казначейских облигаций США по состоянию на начало 2015 года) начиная с 2015 года.
РБК вчера в 15:09
Происшествия

Бывший министр здравоохранения Омской области найден мертвым

ТАСС вчера в 22:37
Авто

Jaguar Land Rover представил беспилотник

Компания планирует с помощью модуля продемонстрировать новую автомобильную платформу.
ГЛАС.RU 00:32
Политика

Небензя: украинские чиновники настроены на саботаж Минских соглашений

Многие влиятельные украинские чиновники настроены на саботаж выполнения Минских соглашений.
RT на русском вчера в 19:29
Политика

Сурков освобожден от должности помощника президента

Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 11:39
Происшествия

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
RT на русском вчера в 23:45
Политика

Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату

Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату.
Радио Маяк 01:12
Политика

Депутат Баталина станет замминистра труда и соцзащиты

Депутат-единоросс Ольга Баталина перейдёт в правительство на должность заместителя министра труда и социальной защиты.
RT на русском 01:28
Общество

В московском особняке ФСБ зарегистрированы фирмы, занимающиеся обналичиваем денежных средств

«Альфа» уже упоминалось в связи с незаконным обналичиваем.
Эхо Москвы вчера в 18:04
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.
Газета.Ru вчера в 08:34
Общество

Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте

Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте.
Lenta.ru 00:48
ЖКХ

В России могут запретить отключение услуг ЖКХ за долги

Правовое управление Госдумы дало положительное заключение на предложенные на рассмотрение нижней палаты парламента поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса РФ, запрещающие отключать жителям России услуги ЖКХ за долги, сообщают 18 февраля «Известия».
REGNUM вчера в 02:29
Общество

В США арестовали мексиканца, завербованного Россией

В аэропорту Майями американские пограничники арестовали мексиканца Гектора Алехандро Кабрера Фуэнтеса по подозрению в шпионаже в пользу России.
Ореанда-Новости 00:33
Здоровье

Пять причин есть сало по утрам назвали медики

Медики рекомендуют употреблять сало именно по утрам, ибо только в этом случае оно стимулирует синтез желчи, что положительно сказывается на пищеварении.
Shraibikus News вчера в 11:43
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила сына Джигану

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
VSE42.RU вчера в 21:03
Экономика

Кудрин назвал допустимой покупку Сбербанка за счет средств ФНБ

Покупка акций Сбербанка у ЦБ за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не противоречит принципам использования фонда, передает «Интерфакс» слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.
Ведомости вчера в 06:59
Футбол

«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче плей-офф Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов состоялись первые матчи 1/8 финала.
Российская газета вчера в 17:05
Футбол

Холанд забил десять голов в семи матчах ЛЧ и побил рекорд турнира

19-летний норвежец забил десять голов в ЛЧ за семь матчей, на четыре матча быстрее предыдущего рекорда.
ODDS.ru 01:01
Происшествия

Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Газета.Ru вчера в 09:44
Общество

Перечислены самые популярные подарки на 23 Февраля

Тройку среди самых популярных подарков на 23 февраля замкнул алкоголь.
Газета.Ru вчера в 22:30
Происшествия

Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно

РБК вчера в 11:23
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
RT на русском вчера в 05:40
Шоу-бизнес

Стриженовы передали премию «Пара года» Заворотнюк и Чернышеву

В прошлом году Заворотнюк и Чернышев сами были ведущими церемонии вручения премии.
Рамблер вчера в 23:36
Футбол

Кокорин забил гол в дебютном матче в составе «Сочи»

ProstoProSport 17 февраля в 10:18
Музыка

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

ToDay News Ufa 00:26
Футбол

Футболист Смолов забил «Реалу» в чемпионате Испании

Росбалт 16 февраля в 16:40
Экономика

Российская экономика привлекла иностранцев

Российские компании в 2019 году привлекли рекордно много зарубежных инвестиций за весь период после введения санкций — иностранцы вложили в них на 49,5 процента больше средств, чем годом ранее, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании КПМГ, выдержки из исследования которых приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 01:05
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