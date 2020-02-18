Самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку во Внуково после срабатывания датчика неисправности стойки шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

с чего всё началось

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