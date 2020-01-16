Происшествия

Газета.RuГазета.RuСамолет SSJ 100 экстренно сел на недостроенную полосу около Домодедово

Самолет SSJ 100 авиакомпании "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу около аэропорта Домодедово, передает "Интерфакс".
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Опубликованы кадры с места посадки SSJ100 на недействующую полосу

РИА Новости11:00

Источник: пилот, посадивший самолет на строящуюся ВПП в Домодедово, мог перепутать полосу

ТАСС09:40

Возможной причиной инцидента с SSJ-100 в «Домодедово» назвали ошибку экипажа

Интерфакс09:31

Опубликовано видео с места экстренной посадки SSJ100 в Домодедово

РБК11:21

СК отреагировал на посадку самолета на недействующую полосу рядом с Домодедово

Rambler News Service11:51

«ГСС» примет участие в выяснении обстоятельств посадки самолета на недостроенную полосу в Домодедово

Агентство Москва10:29

Опубликованы кадры с места посадки самолета на недействующую ВПП в Домодедово

ТК Звезда10:21
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 16:04, Ашберн
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