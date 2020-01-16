Самолет SSJ 100 авиакомпании "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу около аэропорта Домодедово, передает "Интерфакс".

Самолет SSJ 100 экстренно сел на недостроенную полосу около Домодедово

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