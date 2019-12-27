Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСамолет Sukhoi Superjet выкатился на грунт в Шереметьево

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) выкатился на грунт рулежной дорожки в московском аэропорту Шереметьево, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
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