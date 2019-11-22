Происшествия

Украина.руУкраина.руТурецкий Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Одессы

Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, совершавший рейс по маршруту Стамбул-Одесса, поломал переднюю стойку шасси и приземлился на фюзеляж в международном аэропорту «Одесса». Об этом 22 ноября сообщило издание «Думская»
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В Одессе самолет турецкой авиакомпании при посадке сломал стойку шасси

Московский Комсомолец02:24

На Украине аварийно сел лайнер «Турецких авиалиний»

Lenta.ruвчера в 15:50

СМИ: Самолёт Turkish Airlines повредил шасси при посадке в Одессе

RT на русскомвчера в 16:39

Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в Одессе

РБКвчера в 16:36

Boeing 737 совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы

Известиявчера в 15:53

СМИ: самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы

ТАССвчера в 17:12

Аварийная посадка самолета в Одессе обошлась без жертв

REGNUMвчера в 16:02
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Футбол

Дмитрий Черышев: возвращение Коноплянки на Украину было предсказуемым

Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев поделился воспоминаниями о работе с полузащитником Евгением Коноплянкой, ныне выступающим за «Шахтёр».
Чемпионат 00:30
Транспорт

На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

Lenta.ru 01:51
Политика

Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом

Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
REGNUM вчера в 15:39
Общество

Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили

Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.
Туапсинские вести 01:04
Культура

Вышел сериал «Ничто не случается дважды»

На Первом канале стартовал украинский сериал «Ничто не случается дважды». Премьера многосерийного фильма состоялась 18 ноября.
News.ru 19 ноября в 09:48
Происшествия

Генерала связали с вымогателями

ФСБ и СКР провели обыски в управлении МВД Тюменской области Сотрудники СКР и ФСБ провели обыски в управлении МВД по Тюменской области, а также в квартире бывшего начальника УМВД Юрия Алтынова, ушедшего в отставку 4 ноября.
Коммерсантъ вчера в 09:41
Политика

Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400

РБК вчера в 15:03
Происшествия

Boeing 737 совершил аварийную посадку во Внуково

В московском аэропорту Внуково совершил аварийную посадку самолет авиакомпании UTair. Об этом в пятницу, 22 ноября, узнали «Известия».
Известия 02:22
Происшествия

Машинист петербургского метрополитена открыл стрельбу в Ленобласти

Жителя деревни Старая (Всеволожский район, Ленобласть) задержали за стрельбу из оружия на улице.
ЛОТ 01:12
Шоу-бизнес

Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой

На своей странице в Instagram российский композитор Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой.
Актуальные Новости вчера в 11:27
Происшествия

В Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве с расчленением

REGNUM 00:43
Авто

Блогеры оценили новую Lada Vesta с вариатором

Несколько автомобильных СМИ уже успели протестировать модель, но так и не смогли оценить надежность новой трансмиссии — на тест-драйв отводилось всего 2 дня.
SpeedMe вчера в 00:00
Происшествия

Пассажир упал на пути в метро Петербурга

Движение поездов на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена утром 22 ноября оказалось частично парализовано из-за падения пассажира на пути на станции «Старая деревня».
REGNUM 02:16
Футбол

Роджерс исключил продажу звезд «Лестера» в январе

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс пообещал, что клуб не продаст ключевых игроков в зимнее трансферное окно.
Матч ТВ 01:47
Происшествия

В Джанкое ветер сорвал крышу со школы

"Ночью сильным ветром сорвало крышу в школе № 7 в городе Джанкое, общая площадь сорванного участка 840 кв. м, никто не пострадал", - рассказал собеседник агентства.
ТАСС 00:40
Армия и оружие

Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс «Искандер»

Ракетные соединения Сухопутных войск в пятницу завершат перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
РИА Новости вчера в 21:18
Гаджеты

Новые Redmi 8T и Mi Note 10 от Xiaomi дебютировали в России

Экономика сегодня 01:43
Происшествия

Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе

Известия вчера в 20:35
Происшествия

Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
REGNUM 01:48
Происшествия

В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду

РИА Новости вчера в 20:51
Происшествия

Аспирант МГУ выпал из окна общежития

Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 01:43
Армия и оружие

Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Известия 20 ноября в 12:48
Экономика

Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода

В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода.
РБК 01:00
Футбол

Российский футболист Садаев пропал без вести в Турции

ФАН вчера в 06:02
Происшествия

Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга

Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Известия 00:45
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости вчера в 10:02
Спорт

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин временно отстранен из-за «дела Лысенко»

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранен от занимаемой должности, передает Независимый легкоатлетический орган (AIU).
Спорт день за днем вчера в 12:59
Теннис

Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Россияне сыграют с Сербией, которая выиграла группу A. Россия в групповом турнире выиграла у Хорватии (3-0) и уступила Испании (1-2) и завершила турнир на втором месте.
Спорт-Экспресс вчера в 09:40
Общество

Лобода появилась на постере с лидером Rammstein

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram рисованный постер, на котором она лежит на руках участника проекта Lindemann Петера Тэгтрэна.
Lenta.ru вчера в 23:49
Авто

Увидел свет новый минивэн Volkswagen Viloran

Немецкая компания Volkswagen представила новый минивэн Viloran.
Goroday.ru вчера в 10:41
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