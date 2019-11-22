Происшествия
Украина.руТурецкий Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Одессы
Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, совершавший рейс по маршруту Стамбул-Одесса, поломал переднюю стойку шасси и приземлился на фюзеляж в международном аэропорту «Одесса». Об этом 22 ноября сообщило издание «Думская»
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Футбол
Дмитрий Черышев: возвращение Коноплянки на Украину было предсказуемым
Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев поделился воспоминаниями о работе с полузащитником Евгением Коноплянкой, ныне выступающим за «Шахтёр».
Транспорт
На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов
Политика
Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом
Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
Общество
Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили
Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.
Культура
Вышел сериал «Ничто не случается дважды»
На Первом канале стартовал украинский сериал «Ничто не случается дважды». Премьера многосерийного фильма состоялась 18 ноября.
Происшествия
Генерала связали с вымогателями
ФСБ и СКР провели обыски в управлении МВД Тюменской области Сотрудники СКР и ФСБ провели обыски в управлении МВД по Тюменской области, а также в квартире бывшего начальника УМВД Юрия Алтынова, ушедшего в отставку 4 ноября.
Политика
Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400
Происшествия
Boeing 737 совершил аварийную посадку во Внуково
В московском аэропорту Внуково совершил аварийную посадку самолет авиакомпании UTair. Об этом в пятницу, 22 ноября, узнали «Известия».
Происшествия
Машинист петербургского метрополитена открыл стрельбу в Ленобласти
Жителя деревни Старая (Всеволожский район, Ленобласть) задержали за стрельбу из оружия на улице.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой
На своей странице в Instagram российский композитор Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой.
Авто
Блогеры оценили новую Lada Vesta с вариатором
Несколько автомобильных СМИ уже успели протестировать модель, но так и не смогли оценить надежность новой трансмиссии — на тест-драйв отводилось всего 2 дня.
Происшествия
Пассажир упал на пути в метро Петербурга
Движение поездов на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена утром 22 ноября оказалось частично парализовано из-за падения пассажира на пути на станции «Старая деревня».
Футбол
Роджерс исключил продажу звезд «Лестера» в январе
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс пообещал, что клуб не продаст ключевых игроков в зимнее трансферное окно.
Происшествия
В Джанкое ветер сорвал крышу со школы
"Ночью сильным ветром сорвало крышу в школе № 7 в городе Джанкое, общая площадь сорванного участка 840 кв. м, никто не пострадал", - рассказал собеседник агентства.
Армия и оружие
Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс «Искандер»
Ракетные соединения Сухопутных войск в пятницу завершат перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
Гаджеты
Новые Redmi 8T и Mi Note 10 от Xiaomi дебютировали в России
Происшествия
Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе
Происшествия
Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
Происшествия
В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду
Происшествия
Аспирант МГУ выпал из окна общежития
Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Экономика
Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода
В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода.
Футбол
Российский футболист Садаев пропал без вести в Турции
Происшествия
Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга
Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Спорт
Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин временно отстранен из-за «дела Лысенко»
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранен от занимаемой должности, передает Независимый легкоатлетический орган (AIU).
Теннис
Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Россияне сыграют с Сербией, которая выиграла группу A. Россия в групповом турнире выиграла у Хорватии (3-0) и уступила Испании (1-2) и завершила турнир на втором месте.
Общество
Лобода появилась на постере с лидером Rammstein
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram рисованный постер, на котором она лежит на руках участника проекта Lindemann Петера Тэгтрэна.
Авто
Увидел свет новый минивэн Volkswagen Viloran
Немецкая компания Volkswagen представила новый минивэн Viloran.