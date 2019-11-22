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Происшествия Boeing 737 совершил аварийную посадку во Внуково В московском аэропорту Внуково совершил аварийную посадку самолет авиакомпании UTair. Об этом в пятницу, 22 ноября, узнали «Известия».

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