Происшествия

РБКРБКСамолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в Одессе

Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший рейсом из Стамбула в Одессу, вечером 21 ноября совершил аварийную посадку в аэропорту прилета. При посадке у лайнера надломилась стойка шасси, сообщает аэропорт Одессы на своей странице в Facebook.
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Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы

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Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в Одессе

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