Происшествия
РБКСамолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в Одессе
Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший рейсом из Стамбула в Одессу, вечером 21 ноября совершил аварийную посадку в аэропорту прилета. При посадке у лайнера надломилась стойка шасси, сообщает аэропорт Одессы на своей странице в Facebook.
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Кино
Мединский допустил перенос иностранных фильмов в новогодние праздники
Глава российского Министерства культуры Владимир Мединский заявил, что премьеры иностранных фильмов в новогодние праздники могут перенести.
Политика
Навальный подал иск к Путину в связи с уголовным делом ФБК
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) подал в Тверской районный суд Москвы коллективный иск к президенту России Владимиру Путину.
Армия и оружие
«Умная» российская система ликвидирует дроны без участия оператора
Комплекс может самостоятельно выявлять и осуществлять ликвидацию дронов.
Политика
Украина обвинила Россию в краже унитазов с возвращённых кораблей
Россия варварски относилась к кораблям, задержанным в прошлом году в Керченском проливе.
Политика
Принят закон о признании российских граждан иноагентами
Закон, который допускает признание физического лица иностранным агентом, принят Государственной думой РФ в окончательном третьем чтении, сообщает агентство "Интерфакс".
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Политика
Захарова назвала шпионский скандал в Сербии провокацией
В российском МИДе в ответ на сообщения о "шпионском скандале", разразившемся в Сербии в последние несколько дней, заявили, что это провокация, отметив, что к подобного рода "интересным сюжетам" дипломаты уже привыкли, так как они появляются каждый раз незадолго до встреч на высшем уровне.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Политика
Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Шоу-бизнес
Разин назвал Кудрявцеву «грязной»
Мужчина никогда не скрывал своего негативного отношения к Кудрявцевой, утверждая, что знает о ее «темном прошлом».
Хоккей
Кучеров не поможет «Тампе» в ближайшем матче НХЛ
Технологии
Павел Дуров призвал удалять WhatsApp
Общество
Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение
Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
Здоровье
Самарским частным клиникам предложили отказаться от абортов
Переговоры с частными клиниками о прекращении проведения абортов провело министерство здравоохранения Самарской области, 19 ноября сообщает новостной портал 63.ru.
Футбол
Тухель рассказал, как на Неймаре отразилась поездка в Мадрид
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель признался, что с огорчением воспринял известие о поездке нападающего Неймара в Мадрид, однако бразилец после возвращения во Францию с хорошим настроением работал на тренировке.
Авто
«Яндекс.Такси» запускает первый в России «Эко-тариф»
В сервисе «Яндекс.Такси» появится «Эко-тариф», который позволит заказывать автомобили, использующие в качестве топлива природный газ (метан).
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.
Футбол
Роналду не извинился перед партнерами по «Ювентусу» за свое поведение
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не стал извиняться перед партнерами по клубу за поведение в матче 12-го тура серии А против «Милана» (1:0). Напомним, наставник туринского клуба Маурицио Сарри заменил игрока во втором тайме, после чего Роналду покинул стадион, не дожидаясь финального свистка.
Происшествия
Жительница Дагестана утопила дочь в реке
Происшествия
Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме
Пропавшую девятилетнюю жительницу кубанского хутора Родниковский нашли живой, сообщило местное издание "Кубанские новости".
Игры
Консоль PlayStation 5 стоимостью $499 могут представить 20 ноября
Интернет
Пользователи Twitter смогут скрывать ответы на свои публикации
В компании Twitter дали пользователям возможность скрывать ответы других пользователей на твитты.
Общество
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра
В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Гаджеты
Xiaomi представила в Москве новые смартфоны
Цены на Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro варьируются от 39990 до 44990 руб. Redmi Note 8T в зависимости от объема памяти стоить от 13990 до 17990 руб. Mi Note 10, как говорят в компании, первый смартфон, получивший 108-мегапиксельную камеру, состоящую из пяти модулей.
Теннис
Россия вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса. Это стало возможным после того, как команда США выиграла со счётом 2:1 у Италии.
Здоровье
Назван простой способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
Включение в рацион бобов, чечевицы и гороха снижает риск возникновения различных сердечно-сосудистых заболеваний.