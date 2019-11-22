Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаСамолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы

Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, прибывший из Стамбула, совершил в четверг аварийную посадку в аэропорту Одессы. При касании полосы у самолета подломилась передняя стойка шасси. Потерявший колесо борт остановился на взлетно-посадочной полосе между третьей и четвертой рулежными дорожками.
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