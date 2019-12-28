Как сообщил источник E1.RU, на борту находятся около 150 человек. Самолет вылетел из Кольцово в Симферополь, но не полетел по маршруту, а остался кружить над Сысертью. Пилот принял решение вырабатывать топливо и садиться обратно в Кольцово.

с чего всё началось

Самолет Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, следует из данных аэропорта Кольцово. Перед посадкой самолет с 149 пассажирами на борту на протяжении почти трех часов вырабатывал топливо.

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