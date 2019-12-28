Происшествия
КоммерсантъСамолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге
Самолет Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, следует из данных аэропорта Кольцово. Перед посадкой самолет с 149 пассажирами на борту на протяжении почти трех часов вырабатывал топливо.
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с чего всё началось
В Кольцово ожидается аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний». Как сообщил источник E1.RU, на борту находятся около 150 человек. Самолет вылетел из Кольцово в Симферополь, но не полетел по маршруту, а остался кружить над Сысертью.Екатеринбург Онлайн05:37
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Пассажир рейса Екатеринбург — Симферополь: «Самолет долго не мог набрать высоту и его качало»
Екатеринбург Онлайн08:07
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Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»
Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
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«МЮ» обыграл «Бернли» в матче АПЛ
"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Бернли" в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира
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В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка
Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
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В свою очередь, Давид Манукян неоднократно признавался Бузовой в любви – причем публично.
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Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
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Меры предосторожности при курении
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствия потребления табака», установлен запрет курения, в том числе, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.
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Погибли более 90 человек, в том числе четыре инженера из Турции.
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В Красноярске стартовал чемпионат России по фигурному катанию
В спорткомплексе "Платинум Арена" стартовал чемпионат России по фигурному катанию. Сейчас свою короткую программу показывают мужчины.
Политика
Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания
Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG.
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Брагин прокомментировал крупную победу России над Канадой
Напомним, что россияне разгромили соперника со счетом 6:0, одержав самую крупную победу над канадцами в истории молодежных первенств планеты.
Общество
Путин подписал закон, запрещающий сжигать необработанный мусор
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о плате за негативное воздействие на окружающую среду, которым также запрещается сжигание необработанного мусора, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Путин подписал закон о штрафах за спекуляции при продаже билетов
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для перекупщиков билетов на культурные мероприятия за нарушения требований при их реализации, соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
Общество
Россиянам дали советы по выбору мандаринов
При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Хоккей
Овечкин отказался от участия в матче всех звезд
После матча с «Коламбусом» российская звезда НХЛ Александр Овечкин заявил, что в 2020 году он не примет участие в традиционной встрече лучших игроков лиги, несмотря на то, что болельщики выбрали его капитаном команды.
Шоу-бизнес
Хоккеист Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
Хоккеист Иван Телегин откровенно высказался о своем разводе с певицей Пелагеей после появления слухов.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме
Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после слов президента РФ Владимира Путина о польской политике в 1930-е годы.
Шоу-бизнес
Песков признался, что больше месяца не видел Навку
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что больше месяца фактически не видел свою супругу Татьяну Навку, которая занималась подготовкой нового ледового шоу, из-за ее и своей работы.
Наука
Вулканизм оказался связан с вращением Земли
Экономика
«Новый банк развития» БРИКС одобрил кредит России на $500 млн
"Новый банк развития" (НБР) БРИКС одобрил России кредит на $500 млн, который пойдет на развитие системы подготовки кадров для ряда отраслей экономики, следует из пресс-релиза банка.
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Хоккей
Замула: «Канадцы нас боялись. Пусть теперь плохо спят ночью»
Защитник молодежной сборной России Егор Замула прокомментировал победу над Канадой (6:0) на чемпионате мира.
Происшествия
В Крыму восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и цистерной
Микроавтобус и грузовая автоцистерна столкнулись на трассе Симферополь — Алушта, в результате чего пострадали восемь человек.
Происшествия
В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина
В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Футбол
«Вест Хэм» отправил в отставку Пеллегрини
Руководство лондонского «Вест Хэм Юнайтед» уволило Мануэля Пеллегрини с поста главного тренера команды.
Политика
Согласованных с «Газпромом» текстов соглашений на транзит газа еще нет - «Нафтогаз»
Согласованных с "Газпромом" текстов соглашений в рамках пакетных договоренностей по транзиту газа по состоянию на вечер субботы еще нет, сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
Происшествия
Дети насмерть обварили кипятком пятимесячного брата
Играя, несовершеннолетние опрокинули чайник. Кипяток вылился на их пятимесячного брата, - сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Происшествия