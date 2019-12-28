Происшествия
КоммерсантъСамолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге
Самолет Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, следует из данных аэропорта Кольцово. Перед посадкой самолет с 149 пассажирами на борту на протяжении почти трех часов вырабатывал топливо.
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с чего всё началось
В Кольцово ожидается аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний». Как сообщил источник E1.RU, на борту находятся около 150 человек. Самолет вылетел из Кольцово в Симферополь, но не полетел по маршруту, а остался кружить над Сысертью.Екатеринбург Онлайн05:37
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Пассажир рейса Екатеринбург — Симферополь: «Самолет долго не мог набрать высоту и его качало»
Екатеринбург Онлайн08:07
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Армия и оружие
Боевики атаковали сирийскую армию в Идлибе
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Общество
Принцу Гарри и Меган Маркл отказали в приеме в канадском ресторане
Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в заведении принца Гарри и Меган Маркл, сообщает Insider.
Хоккей
Стал известен состав сборной России по хоккею на матч МЧМ с Канадой
Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Канады.
Происшествия
Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле
В июле тело 23-летней стюардессы со следами удушения было найдено в московском отеле.
Общество
Премьера шоу «Спящая красавица» с Навкой и Загитовой прошла в Москве
Мировая премьера ледового шоу "Спящая красавица: легенда двух королевств" с участием олимпийских чемпионок по фигурному катанию Татьяны Навки и Алины Загитовой прошла в пятницу вечером в московском дворце "Мегаспорт".
Общество
Из штаб-квартиры британской разведки пропали секретные документы
Из штаб-квартиры МИ-6 исчезли секретные документы.
Шоу-бизнес
Апина рассказала о состоянии Моисеева
Политика
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Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Фигурное катание
Трусова расплакалась из-за падений в произвольной программе на ЧР
Александра Трусова не смогла показать пять четверных прыжков, которые заявила в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске.
Общество
В Киеве собирается акция против обмена экс-бойцов «Беркута»
Акция против обмена на Донбассе бывших бойцов спецподразделения "Беркут" собирается у Лукьяновского СИЗО в Киеве, сообщил в субботу волонтер и активист Роман Синицын.
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В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка
Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
Общество
Московские власти объяснили появление снега на Тверской
На Тверскую улицу в Москве завезли искусственный снег, чтобы сделать горку для сноубордистов, рассказал радиостанции «Говорит Москва» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
Общество
Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных женщин
Президент России Владимир Путин подписал закон об улучшении условий содержания в следственных изоляторах для подозреваемых и обвиняемых беременных женщин и матерей с детьми.
Армия и оружие
Иран предостерег от попыток слежки за совместными учениями с Россией
Совместные учения России, Китая и Ирана под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Культура
Лобода и Лазарев помирились в эфире шоу Малахова
Андрей Малахов под Новый год решил наконец помирить звезд.
Происшествия
Актив ингушских протестов превращается в экстремистскую организацию
На председателя исполкома Ингушского комитета национального единства (ИКНЕ) Мусу Мальсагова, лидера протестов в Ингушетии, возбуждено уголовное дело по статье 282.1 (организация экстремистского сообщества), сообщает адвокат Мальсагова Магомед Беков.
Спорт
Ганус прокомментировал письмо РУСАДА о несогласии с вердиктом WADA
Глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал отправленное им в WADA письмо о несогласии с вердиктом в отношении российского спорта.
Происшествия
В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер
Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski
Финансы
Нацбанк Украины купил валюту на рекордную сумму
Нацбанк Украины за текущую неделю выкупил иностранную валюту на общую сумму в 1,5 млрд. долларов. Это является рекордным показателем.
Гаджеты
В России будет продаваться самый необычный китайский смартфон этого года
Известно, что смартфон Nubia Z20 оснащен парой AMOLED-экранов.
Технологии
Huawei разрабатывает аналоги сервисов Google
Китайская компания Huawei работает над аналогами сервисов Google.
Политика
Зеленский подтвердил намерение провести обмен пленными в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время визита в Ивано-Франковскую область, что обмен пленными в Донбассе должен состояться в воскресенье, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
Авто
В продаже появился китайский аналог Mercedes-Benz GL
Новый полноразмерный внедорожник Beijing BJ90 от концерна BAIC, который является практически полным аналогом Mercedes-Benz GL образца 2011 года, наконец-то поступил в свободную продажу.
Происшествия