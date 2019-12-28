Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСамолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге

Самолет Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, следует из данных аэропорта Кольцово. Перед посадкой самолет с 149 пассажирами на борту на протяжении почти трех часов вырабатывал топливо.
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с чего всё началось

В Кольцово ожидается аварийная посадка самолета с 149 пассажирами на борту

В Кольцово ожидается аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний». Как сообщил источник E1.RU, на борту находятся около 150 человек. Самолет вылетел из Кольцово в Симферополь, но не полетел по маршруту, а остался кружить над Сысертью.
Екатеринбург Онлайн05:37

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В Екатеринбурге приземлился самолет, вернувшийся из-за неисправности

РИА Новости07:51

Лайнер после срабатывания датчика о неисправности благополучно сел в Екатеринбурге

Интерфакс07:50

Пассажир рейса Екатеринбург — Симферополь: «Самолет долго не мог набрать высоту и его качало»

Екатеринбург Онлайн08:07

Самолет, три часа круживший возле Екатеринбурга из-за неисправности, сел в Кольцово

66.ru05:51

Аварийный самолет «Уральских авиалиний» сел в Екатеринбурге

URA.Ru07:39

Пассажиры лайнера A320, вынужденно севшего в Екатеринбурге, вылетели в Симферополь

ТАСС10:47

Прокуратура организовала проверку после экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»

КП - Екатеринбург08:15
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 15:36, Ашберн
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Боевики атаковали сирийскую армию в Идлибе

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Стал известен состав сборной России по хоккею на матч МЧМ с Канадой

Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Канады.
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Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле

В июле тело 23-летней стюардессы со следами удушения было найдено в московском отеле.
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Премьера шоу «Спящая красавица» с Навкой и Загитовой прошла в Москве

Мировая премьера ледового шоу "Спящая красавица: легенда двух королевств" с участием олимпийских чемпионок по фигурному катанию Татьяны Навки и Алины Загитовой прошла в пятницу вечером в московском дворце "Мегаспорт".
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Из штаб-квартиры британской разведки пропали секретные документы

Из штаб-квартиры МИ-6 исчезли секретные документы.
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Апина рассказала о состоянии Моисеева

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Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
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Трусова расплакалась из-за падений в произвольной программе на ЧР

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В Киеве собирается акция против обмена экс-бойцов «Беркута»

Акция против обмена на Донбассе бывших бойцов спецподразделения "Беркут" собирается у Лукьяновского СИЗО в Киеве, сообщил в субботу волонтер и активист Роман Синицын.
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В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка

Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
РИА Новости 13:39
Общество

Московские власти объяснили появление снега на Тверской

На Тверскую улицу в Москве завезли искусственный снег, чтобы сделать горку для сноубордистов, рассказал радиостанции «Говорит Москва» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
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Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных женщин

Президент России Владимир Путин подписал закон об улучшении условий содержания в следственных изоляторах для подозреваемых и обвиняемых беременных женщин и матерей с детьми.
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Иран предостерег от попыток слежки за совместными учениями с Россией

Совместные учения России, Китая и Ирана под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
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Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
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Актив ингушских протестов превращается в экстремистскую организацию

На председателя исполкома Ингушского комитета национального единства (ИКНЕ) Мусу Мальсагова, лидера протестов в Ингушетии, возбуждено уголовное дело по статье 282.1 (организация экстремистского сообщества), сообщает адвокат Мальсагова Магомед Беков.
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Ганус прокомментировал письмо РУСАДА о несогласии с вердиктом WADA

Глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал отправленное им в WADA письмо о несогласии с вердиктом в отношении российского спорта.
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В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер

Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
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Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski

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Нацбанк Украины купил валюту на рекордную сумму

Нацбанк Украины за текущую неделю выкупил иностранную валюту на общую сумму в 1,5 млрд. долларов. Это является рекордным показателем.
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В России будет продаваться самый необычный китайский смартфон этого года

Известно, что смартфон Nubia Z20 оснащен парой AMOLED-экранов.
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СМИ анонсировали отставку главного тренера «Монако»

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Huawei разрабатывает аналоги сервисов Google

Китайская компания Huawei работает над аналогами сервисов Google.
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Зеленский подтвердил намерение провести обмен пленными в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время визита в Ивано-Франковскую область, что обмен пленными в Донбассе должен состояться в воскресенье, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.
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В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
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В продаже появился китайский аналог Mercedes-Benz GL

Новый полноразмерный внедорожник Beijing BJ90 от концерна BAIC, который является практически полным аналогом Mercedes-Benz GL образца 2011 года, наконец-то поступил в свободную продажу.
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Разбился пассажирский самолет в Казахстане

LentaChel.ru 26 декабря в 22:51
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Сирийские военные задержали американцев на подконтрольной территории

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