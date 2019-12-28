Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксВылетевший из Екатеринбурга самолет вернется обратно из-за неполадки

Комментариями аэропорта и авиакомпании агентство пока не располагает.
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с чего всё началось

В Кольцово ожидается аварийная посадка самолета с 200 пассажирами на борту

В Кольцово ожидается аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний». Как сообщил источник E1.RU, на борту находятся 200 человек. Самолет вылетел из Кольцово в Симферополь, но не полетел по маршруту, а остался кружить над Сысертью.
Екатеринбург Онлайн05:37

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В Кольцово ожидается аварийная посадка самолета с 200 пассажирами на борту

Екатеринбург Онлайн05:37

Самолет «Уральских авиалиний» готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге

Эхо Москвы06:04

«Летает в воздухе, чтобы сжечь топливо»: в Кольцово ожидается аварийная посадка самолета с пассажирами на борту

КП - Екатеринбург05:55

В аэропорту Екатеринбурга садится аварийный самолет с 200 пассажирами на борту

URA.Ru06:04

В Кольцово ожидается экстренная посадка самолета, вылетевшего из Екатеринбурга в Симферополь

66.ru05:51

В Екатеринбурге пассажирский самолет готовится к экстренной посадке

Znak.com06:05

Самолет с 200 пассажирами аварийно садится в Екатеринбурге

РЕН ТВ05:56
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Здоровье

Новые правила посещения больниц предложил Минздрав

Минздрав вынес на общественное обсуждение третий вариант проекта правил посещения больниц.
Милосердие.ru 25 декабря в 05:42
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Происшествия

Пенсионера ранили ножом в московском метро

На станции московского метро «Шаболовская» неизвестный ранил ножом пенсионера.
Lenta.ru 05:08
Политика

Лидер меджлиса порадовался подарку из Крыма

Лидер запрещенного в России «меджлиса крымско-татарского народа» Рефат Чубаров показал в соцсетях подарок, доставленный ему из Крыма.
Взгляд.ру 06:07
Кино

Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы

Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Аргументы и Факты вчера в 16:13
Футбол

«Барселона» нашла альтернативу Мартинесу в чемпионате Нидерландов

Руководство «Барселоны» нашло альтернативу форварду «Интера» Лаутаро Мартинеса в чемпионате Нидерландов.
Матч ТВ 05:15
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала удаленные грудные импланты

Телеведущая Лера Кудрявцева показала фотографии удаленных грудных имплантов, поставленные 15 лет назад в Петербурге.
АБН 06:20
Общество

Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»

Rambler News Service 26 декабря в 10:03
Шоу-бизнес

Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Газета.Ru вчера в 14:45
Политика

Пушков ответил на заявление Госдепа по «Северному потоку-2»

Санкции США против газопровода "Северный поток-2" не оставили надежд на изменение отношений между Россией и США, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Вести.Ru 03:11
Политика

Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву

Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Известия вчера в 17:36
Фигурное катание

Медведева досрочно завершила тренировку в день произвольной программы

РИА Новости 02:17
Экономика

Минстрой зафиксировал рост стоимости российских новостроек

В 2019 году стоимость жилья в новостройках в России выросла в среднем на 8% на фоне реформы долевого строительства.
РБК вчера в 09:01
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500

Предварительные испытания российской зенитной ракетной системы С-500 планируется начать в 2020 году.
RT на русском 04:41
Гаджеты

Сколько будет стоить ПК с характеристиками PlayStation 5 на момент выхода консоли

Меньше года осталось до выхода консолей нового поколения Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. На старте продаж стоимость новинок, по неофициальной информации, составит $499.
3DNews вчера в 09:19
Происшествия

Организаторов теракта в Харькове приговорили к пожизненному и решили освободить

Lenta.ru 04:59
Происшествия

Из читинской психбольницы снова сбежали двое судимых пациентов

Ранее сообщалось, что 6 ноября двое пациентов сбежали из краевой психиатрической больницы.
Интерфакс 02:15
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru вчера в 05:25
Шоу-бизнес

Петр Чернышев вывел на лед годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк

После завершения представления фигуристка объявила, что в зале находится годовалая дочь Анастасии Заворотнюк и попросила Петра Чернышева выйти вместе с ней на лед.
StarHit.ru 02:00
Кино

Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Стэнли Кубрика

На 74-ом году жизни скончалась американская актриса Сью Лайон.
REGNUM 06:13
Происшествия

МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алматы

Следствие рассматривает несколько версий крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Алматы, сообщает портал Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.
Ведомости 03:29
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК вчера в 08:51
Общество

Росстат спрогнозировал убыль населения России на 15 лет вперед

Ведомство прогнозирует естественную убыль населения (превышение смертности над рождаемостью) России по итогам следующих 15 лет — до 2035 года — во всех вариантах, и только в оптимистичном общая россиян численность вырастет за счёт миграции.
Версия-Саратов вчера в 00:56
Политика

Обмен пленными между Киевом и ДНР пройдет в формате «87 на 55»

Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) пройдет в формате «87 на 55».
Известия 02:18
Политика

В Вене продолжаются переговоры России и Украины по газу

Российско-украинские переговоры по газу, начавшиеся в четверг, 26 декабря, продолжаются в Вене, сообщили в «Газпроме».
RT на русском вчера в 06:09
Футбол

«Реал Сосьедад» объявил о переходе Эдегора в «Манчестер Сити»

Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор, игравший в ФК «Реал Сосьедад» на правах аренды, перешел в «Манчестер Сити», говорится в сообщении сан-себастьянского клуба.
ProstoProSport 06:00
Политика

ГА ООН приняла резолюцию России по борьбе с киберпреступностью

Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией.
RT на русском вчера в 18:41
Политика

Путин вошел в список знаковых фигур десятилетия

Британская газета Financial Times включила президента России Владимира Путина в список 50 человек, определивших облик десятилетия.
Lenta.ru вчера в 14:04
Общество

Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Вести.Ru вчера в 13:34
Хоккей

Российский хоккеист «Торонто» отправлен в больницу во время матча

Российский нападающий "Торонто" Илья Михеев угодил в больницу, получив глубокий порез запястья в матче против "Нью-Джерси".
Российская газета 01:10
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