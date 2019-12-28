Происшествия
ИнтерфаксВылетевший из Екатеринбурга самолет вернется обратно из-за неполадки
Оценить36
с чего всё началось
В Кольцово ожидается аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний». Как сообщил источник E1.RU, на борту находятся 200 человек. Самолет вылетел из Кольцово в Симферополь, но не полетел по маршруту, а остался кружить над Сысертью.Екатеринбург Онлайн05:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 06:28, Ашберн
Здоровье
Новые правила посещения больниц предложил Минздрав
Минздрав вынес на общественное обсуждение третий вариант проекта правил посещения больниц.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Происшествия
Пенсионера ранили ножом в московском метро
На станции московского метро «Шаболовская» неизвестный ранил ножом пенсионера.
Политика
Лидер меджлиса порадовался подарку из Крыма
Лидер запрещенного в России «меджлиса крымско-татарского народа» Рефат Чубаров показал в соцсетях подарок, доставленный ему из Крыма.
Кино
Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы
Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Футбол
«Барселона» нашла альтернативу Мартинесу в чемпионате Нидерландов
Руководство «Барселоны» нашло альтернативу форварду «Интера» Лаутаро Мартинеса в чемпионате Нидерландов.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала удаленные грудные импланты
Телеведущая Лера Кудрявцева показала фотографии удаленных грудных имплантов, поставленные 15 лет назад в Петербурге.
Общество
Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Политика
Пушков ответил на заявление Госдепа по «Северному потоку-2»
Санкции США против газопровода "Северный поток-2" не оставили надежд на изменение отношений между Россией и США, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Политика
Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву
Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Фигурное катание
Медведева досрочно завершила тренировку в день произвольной программы
Экономика
Минстрой зафиксировал рост стоимости российских новостроек
В 2019 году стоимость жилья в новостройках в России выросла в среднем на 8% на фоне реформы долевого строительства.
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500
Предварительные испытания российской зенитной ракетной системы С-500 планируется начать в 2020 году.
Гаджеты
Сколько будет стоить ПК с характеристиками PlayStation 5 на момент выхода консоли
Меньше года осталось до выхода консолей нового поколения Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. На старте продаж стоимость новинок, по неофициальной информации, составит $499.
Происшествия
Организаторов теракта в Харькове приговорили к пожизненному и решили освободить
Происшествия
Из читинской психбольницы снова сбежали двое судимых пациентов
Ранее сообщалось, что 6 ноября двое пациентов сбежали из краевой психиатрической больницы.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев вывел на лед годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк
После завершения представления фигуристка объявила, что в зале находится годовалая дочь Анастасии Заворотнюк и попросила Петра Чернышева выйти вместе с ней на лед.
Кино
Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Стэнли Кубрика
На 74-ом году жизни скончалась американская актриса Сью Лайон.
Происшествия
МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алматы
Следствие рассматривает несколько версий крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Алматы, сообщает портал Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Общество
Росстат спрогнозировал убыль населения России на 15 лет вперед
Ведомство прогнозирует естественную убыль населения (превышение смертности над рождаемостью) России по итогам следующих 15 лет — до 2035 года — во всех вариантах, и только в оптимистичном общая россиян численность вырастет за счёт миграции.
Политика
Обмен пленными между Киевом и ДНР пройдет в формате «87 на 55»
Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) пройдет в формате «87 на 55».
Политика
В Вене продолжаются переговоры России и Украины по газу
Российско-украинские переговоры по газу, начавшиеся в четверг, 26 декабря, продолжаются в Вене, сообщили в «Газпроме».
Футбол
«Реал Сосьедад» объявил о переходе Эдегора в «Манчестер Сити»
Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор, игравший в ФК «Реал Сосьедад» на правах аренды, перешел в «Манчестер Сити», говорится в сообщении сан-себастьянского клуба.
Политика
ГА ООН приняла резолюцию России по борьбе с киберпреступностью
Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией.
Политика
Путин вошел в список знаковых фигур десятилетия
Британская газета Financial Times включила президента России Владимира Путина в список 50 человек, определивших облик десятилетия.
Общество
Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Хоккей
Российский хоккеист «Торонто» отправлен в больницу во время матча
Российский нападающий "Торонто" Илья Михеев угодил в больницу, получив глубокий порез запястья в матче против "Нью-Джерси".