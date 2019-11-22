Происшествия

РБКРБКСамолет Utair повредил шасси при посадке во Внуково

Накануне РБК писал, что глава «Победы» Андрей Калмыков пожаловался в Минтранс на устойчивую динамику «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе в базовом для лоукостера аэропорту Внуково.
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Во Внуково назвали причину неисправности аварийно севшего Boeing 737

Известия04:02

Пассажирский самолет аварийно приземлился в московском аэропорту

Lenta.ru02:02

Самолет Utair экстренно сел во Внуково из-за проблем с шасси

Телеканал 360°02:54

Во «Внуково» рассказали о посадке самолета с неисправностью в стойке шасси

РИА Новости03:17

Во Внуково у пассажирского самолета при посадке возникли проблемы с шасси

ТАСС02:17

Самолет Utair повредил шасси при посадке во Внуково

РБК02:55

Подробности посадки Boeing в аэропорту Внуково с поврежденным шасси

РЕН ТВ02:17
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Спорт

Президента ВФЛА Шляхтина отстранили

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Советский спорт вчера в 12:22
Общество

Уволилась врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей

Ранее телеграм-канал Baza написал, что увольнение связано с тем, что она дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для водителей.
Дождь вчера в 11:38
Происшествия

На Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве и расчленении женщины

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, тело которой было обнаружено в поселке Бачатский Кемеровской области.
Известия 00:03
Политика

Военную доктрину России могут скорректировать

Совет безопасности может при необходимости предложить президенту скорректировать военную доктрину России, заявил секретарь организации Николай Патрушев.
Вести.Ru 07:30
Армия и оружие

Путин объявил о подготовке новой госпрограммы вооружений

В следующем году в России начнется подготовка новой госпрограммы вооружений.
РБК 08:30
Общество

Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна

Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
РИА Новости вчера в 18:18
Фигурное катание

Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Газета.Ru 04:29
Политика

Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено

Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено.
REGNUM 06:27
Футбол

Сборная России сыграет на Евро-2020 против Дании в Копенгагене

Сборная России сыграет матч против сборной Дании на предстоящем чемпионате Европы по футболу 2020 года в Копенгагене.
Газета.Ru 07:24
Здоровье

Малышева перечислила первые симптомы начала рака мозга

БИЗНЕС Online 07:57
Происшествия

Два человека погибли в результате перестрелки в центре Сухума

Два человека, по предварительной информации, погибли в результате перестрелки в центре Сухума в пятницу, сообщил ТАСС представитель МВД Абхазии.
ТАСС 08:14
Гаджеты

Xiaomi привезла в Россию смартфон Mi Note 10 со 108-Мп камерой

Ридус 03:55
Общество

Шоу Victoria’s Secret официально отменили

В прошлом году показ посмотрели 3,3 млн зрителей. Это стало самым большим падением аудитории для этого шоу.
Интерфакс 06:12
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 03:15
Гаджеты

Видеокарт GeForce RTX Super и GeForce GTX Super станет больше

Мобильные версии GeForce RTX Super и GTX Super ожидаются только в следующем году.
iXBT.com 20 ноября в 01:50
Происшествия

Обвинявшая доцента Соколова в избиении девушка раскрыла детали нападения

РБК 07:36
Происшествия

Экс-главу УМВД по Тюменской области отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Тюмени направил под домашний арест экс-главу УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова.
Известия 08:16
Политика

Путин вручил награды вдовам погибших на полигоне под Северодвинском

Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества, присуждённый посмертно, вдовам погибших во время испытаний на полигоне под Северодвинском.
Life.ru вчера в 14:32
Политика

В ФСБ показали состояние отправленных на Украину кораблей

Московский Комсомолец вчера в 05:33
Автоспорт

Сэм Бёрд выиграл первую гонку нового сезона Формулы E

Пилот частной команды Virgin Сэм Бёрд начал новый сезон Формулы E с победы в первой гонке в городе Эд-Диръия.
Autosport.com.ru 08:26
Футбол

Дмитрий Черышев: возвращение Коноплянки на Украину было предсказуемым

Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев поделился воспоминаниями о работе с полузащитником Евгением Коноплянкой, ныне выступающим за «Шахтёр».
Чемпионат 00:30
Футбол

ФК «Тамбов» матчем с «Локомотивом» откроет 17 тур РПЛ

Онлайн Тамбов.ру вчера в 11:00
Космос

Пригодные для жизни планеты могут вращаться вокруг двойных звезд

Pravda.Ru 20 ноября в 07:05
Общество

Лукашенко запретил руководителям брать на работу любовниц

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по агропромышленному комплексу заявил, что руководителям профильных холдингов следует думать над увеличением зарплат специалистов, чтобы привлекать на работу профессионалов.
Московский Комсомолец 06:59
Общество

Выяснились подробности разговора Дорониной с Путиным

Газета.Ru 08:22
Общество

Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
РБК 04:33
Происшествия

Главу подмосковного Чехова Кононову задержали по делу о мошенничестве

Главу городского округа Чехова Марину Кононову задержали по делу о махинациях с недвижимостью, сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
РИА Новости 03:33
Экономика

«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей

Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
BFM.ru вчера в 08:13
Политика

Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину

Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 06:58
Общество

ФСБ задержала готовившихся свергнуть власть боевиков

В ведомстве установили, что задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, и «направленную на свержение насильственным путем действующей власти».
REGNUM 04:05
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