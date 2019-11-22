Накануне РБК писал, что глава «Победы» Андрей Калмыков пожаловался в Минтранс на устойчивую динамику «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе в базовом для лоукостера аэропорту Внуково.

Самолет Utair повредил шасси при посадке во Внуково

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