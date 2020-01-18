Происшествия

РБКРБКСамолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске

Пассажирский самолет авиакомпании Utair, летевший по маршруту Екатеринбург — Сургут, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске из-за сработавшего датчика топливомера. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
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с чего всё началось

В ХМАО экстренно сел самолет из-за сработавшего датчика топливомера

Самолет авиакомпании "Ютэйр", летевший из Екатеринбурга в Сургут, вынужденно сел в Ханты-Мансийске, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости13:59

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В ХМАО экстренно сел самолет из-за сработавшего датчика топливомера

РИА Новости13:59

Самолет компании UTair вынужденно сел в Ханты-Мансийске из-за срабатывания датчика топлива

ТАСС13:53

Самолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске

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Утечка топлива: самолет из Екатеринбурга пришлось сажать в Ханты-Мансийске

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Самолет совершил вынужденную посадку в российском аэропорту

Lenta.ru14:20

Самолет произвел экстренную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска

Телеканал 360°14:34

Самолет, летевший из Екатеринбурга в Сургут, совершил экстренную посадку

URA.Ru14:10
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Дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург" в результативном матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
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При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
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Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, представители компании Huawei опубликовали список смартфонов, программное обеспечение на которых будет обновлено в январе-феврале: Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro.
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Православные христиане празднуют Крещение Господне

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