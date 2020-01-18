Самолет авиакомпании "Ютэйр", летевший из Екатеринбурга в Сургут, вынужденно сел в Ханты-Мансийске, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

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Пассажирский самолет авиакомпании Utair, летевший по маршруту Екатеринбург — Сургут, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске из-за сработавшего датчика топливомера. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

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