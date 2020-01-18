Происшествия
РБКСамолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске
Пассажирский самолет авиакомпании Utair, летевший по маршруту Екатеринбург — Сургут, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске из-за сработавшего датчика топливомера. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
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Самолет авиакомпании "Ютэйр", летевший из Екатеринбурга в Сургут, вынужденно сел в Ханты-Мансийске, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.РИА Новости13:59
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По мнению ученых в центре всех галактик обитает одна или несколько сверхмассивных черных дыр.
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Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств
После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
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Алла Пугачева станцевала с Игорем Николаевым на его юбилее
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В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
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В Петербурге арестовали впавшего в депрессию бездомного
В сообщении пресс-службы судов отмечается, что после просмотра послания президента России Федеральному собранию Николаев, по его же словам, впал в депрессию из-за сложившейся в стране обстановки.
Политика
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Общество
Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова
После проведения ICO, в ходе которого блокчейн-платформа TON Павла Дурова привлекла $1,7 млрд, SEC сочла, что компания продала токены незаконно, поскольку Gram не зарегистрирован ни в одной юрисдикции, а у инвесторов нет доступа к финансовой истории компании.
Общество
В России зафиксирован первый случай смерти из-за снюса
В России зафиксирован первый случай смерти из-за употребления снюса. Об этом сообщил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
Происшествия
Матери умершей от голода 3-летней девочки вынесли приговор
Жительнице Кирова, чья малолетняя дочь погибла после того, как ее оставили на неделю одну в квартире, получила 13 лет колонии общего режима.
Политика
Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России
Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Общество
Депутат в Латвии пожаловался на употребление русского языка в стране
Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнис обратил внимание на нежелание русскоговорящих жителей страны говорить на латвийском языке, об этом 18 января сообщает портал Baltijas Balss.
Армия и оружие
В Польше просят Россию предоставить все материалы по истории Второй мировой войны
В своем заявлении польская сторона просит Россию предоставить историкам все материалы, касающиеся Советской армии.
Шоу-бизнес
Экс-супруга Абрамовича cправила свадьбу с греческим миллиардером
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова вступила в брак с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Об этом сообщает газета Daily Mail.
Футбол
«Челси» на 94-й минуте проиграл «Ньюкаслу»
Футболисты «Ньюкасла» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии нанесли поражение «Челси» из Лондона.
Политика
Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство
Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Общество
Синоптики предупредили о тепловой аномалии в Москве и Эвенкии
Гидрометцентр сообщил, что наибольшее отклонение от климатической нормы в сторону плюсовых температур в ближайшие 10 дней будет наблюдаться в столичном регионе, Санкт-Петербурге и в Эвенкии, передает РИА "Новости".
Футбол
Хэт-трик Холанда принес «Боруссии» волевую победу над «Аугсбургом»
Выйдя на замену на 56-й минуте на счете 3:1, датчанин перевернул ход игры, оформив хэт-трик за 23 минуты.
Футбол
Исламхан прибыл на сбор «Зенита» в Катаре
Гаджеты
Huawei начала рассылку обновлений OC EMUI 10 в России
Huawei сообщила что российским пользователям станет доступна новая версия операционной системы EMUI 10 в ближайшее время.
Космос
SpaceX проведёт испытание системы спасения корабля Crew Dragon
Компания SpaceX проведёт испытание системы спасения космического корабля Crew Dragon во Флориде 18 января.
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом
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Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Кино
Россияне назвали главным претендентом на «Оскар» фильм «Джокер»
Социологи провели опрос и выяснили, какой фильм россияне считают достойным главной премии "Оскар" 2020 года.
Армия и оружие
Жестокий бой ВСУ и «правосеков» на Донбассе: у обеих сторон потери, уничтожены бронетехника и блиндаж
За прошедшие сутки обстрелов территории Республики со стороны ВСУ не зафиксировано.
Политика
Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин заявил, что не считает правильной практику, когда глава государства бессрочно находится у власти, передает РИА "Новости".