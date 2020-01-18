Происшествия

РБКРБКСамолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске

Пассажирский самолет авиакомпании Utair, летевший по маршруту Екатеринбург — Сургут, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске из-за сработавшего датчика топливомера. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
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с чего всё началось

В ХМАО экстренно сел самолет из-за сработавшего датчика топливомера

Самолет авиакомпании "Ютэйр", летевший из Екатеринбурга в Сургут, вынужденно сел в Ханты-Мансийске, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости13:59

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В ХМАО экстренно сел самолет из-за сработавшего датчика топливомера

РИА Новости13:59

Самолет компании UTair вынужденно сел в Ханты-Мансийске из-за срабатывания датчика топлива

ТАСС13:53

Самолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске

РБК14:27

Утечка топлива: самолет из Екатеринбурга пришлось сажать в Ханты-Мансийске

Вести.Ru13:34

Самолет совершил вынужденную посадку в российском аэропорту

Lenta.ru14:20

В ХМАО самолёт совершил экстренную посадку

RT на русском15:21

Самолет произвел экстренную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска

Телеканал 360°14:34
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 15:27, Ашберн
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Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов

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В центре Млечного пути обнаружены объекты неизвестной природы

По мнению ученых в центре всех галактик обитает одна или несколько сверхмассивных черных дыр.
ToDay News Ufa 15 января в 21:28
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Александр Овечкин догнал Марио Лемье по голам в НХЛ

Российская газета 14:09
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Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств

После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Вечерний курьер вчера в 04:58
Шоу-бизнес

Алла Пугачева станцевала с Игорем Николаевым на его юбилее

Российский певец, народный артист России Игорь Николаев отметил свой 60-летний юбилей.
Вечерняя Москва 08:27
Экономика

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
РБК 02:23
Происшествия

В Петербурге арестовали впавшего в депрессию бездомного

В сообщении пресс-службы судов отмечается, что после просмотра послания президента России Федеральному собранию Николаев, по его же словам, впал в депрессию из-за сложившейся в стране обстановки.
78.ru 13:44
Политика

Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области.
ТК Звезда 05:52
Политика

Власти США заявили о готовности к вмешательству в выборы президента

Исполняющий обязанности министра национальной безопасности США Чед Вульф заявил, что его ведомство ожидает, что Россия предпримет попытку вмешаться в очередные президентские выборы, которые пройдут в стране в ноябре 2020 года.
РБК 08:11
Общество

Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова

После проведения ICO, в ходе которого блокчейн-платформа TON Павла Дурова привлекла $1,7 млрд, SEC сочла, что компания продала токены незаконно, поскольку Gram не зарегистрирован ни в одной юрисдикции, а у инвесторов нет доступа к финансовой истории компании.
РБК вчера в 10:40
Общество

В России зафиксирован первый случай смерти из-за снюса

В России зафиксирован первый случай смерти из-за употребления снюса. Об этом сообщил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Телеканал ОТВ вчера в 11:26
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru вчера в 01:19
Происшествия

Матери умершей от голода 3-летней девочки вынесли приговор

Жительнице Кирова, чья малолетняя дочь погибла после того, как ее оставили на неделю одну в квартире, получила 13 лет колонии общего режима.
Вечерняя Москва вчера в 04:00
Политика

Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России

Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Газета.Ru 10:25
Общество

Депутат в Латвии пожаловался на употребление русского языка в стране

Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнис обратил внимание на нежелание русскоговорящих жителей страны говорить на латвийском языке, об этом 18 января сообщает портал Baltijas Balss.
REGNUM 15:00
Армия и оружие

В Польше просят Россию предоставить все материалы по истории Второй мировой войны

В своем заявлении польская сторона просит Россию предоставить историкам все материалы, касающиеся Советской армии.
ТАСС 08:08
Шоу-бизнес

Экс-супруга Абрамовича cправила свадьбу с греческим миллиардером

Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова вступила в брак с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Об этом сообщает газета Daily Mail.
Газета.Ru 13:48
Футбол

«Челси» на 94-й минуте проиграл «Ньюкаслу»

Футболисты «Ньюкасла» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии нанесли поражение «Челси» из Лондона.
ProstoProSport 14:27
Политика

Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство

Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Дождь вчера в 09:46
Общество

Синоптики предупредили о тепловой аномалии в Москве и Эвенкии

Гидрометцентр сообщил, что наибольшее отклонение от климатической нормы в сторону плюсовых температур в ближайшие 10 дней будет наблюдаться в столичном регионе, Санкт-Петербурге и в Эвенкии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:21
Футбол

Хэт-трик Холанда принес «Боруссии» волевую победу над «Аугсбургом»

Выйдя на замену на 56-й минуте на счете 3:1, датчанин перевернул ход игры, оформив хэт-трик за 23 минуты.
REGNUM 11:40
Футбол

Исламхан прибыл на сбор «Зенита» в Катаре

Бомбардир.ру вчера в 12:55
Гаджеты

Huawei начала рассылку обновлений OC EMUI 10 в России

Huawei сообщила что российским пользователям станет доступна новая версия операционной системы EMUI 10 в ближайшее время.
CNews вчера в 06:50
Космос

SpaceX проведёт испытание системы спасения корабля Crew Dragon

Компания SpaceX проведёт испытание системы спасения космического корабля Crew Dragon во Флориде 18 января.
RT на русском вчера в 17:13
Экономика

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
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Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом

Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Газета Metro вчера в 12:29
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит вчера в 05:50
Кино

Россияне назвали главным претендентом на «Оскар» фильм «Джокер»

Социологи провели опрос и выяснили, какой фильм россияне считают достойным главной премии "Оскар" 2020 года.
VSE42.RU 16 января в 23:28
Армия и оружие

Жестокий бой ВСУ и «правосеков» на Донбассе: у обеих сторон потери, уничтожены бронетехника и блиндаж

За прошедшие сутки обстрелов территории Республики со стороны ВСУ не зафиксировано.
Rusvesna.su вчера в 22:20
Политика

Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает правильной практику, когда глава государства бессрочно находится у власти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:52
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