Происшествия

РБКРБКСамолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске

Пассажирский самолет авиакомпании Utair, летевший по маршруту Екатеринбург — Сургут, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске из-за сработавшего датчика топливомера. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
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с чего всё началось

В ХМАО экстренно сел самолет из-за сработавшего датчика топливомера

Самолет авиакомпании "Ютэйр", летевший из Екатеринбурга в Сургут, вынужденно сел в Ханты-Мансийске, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости13:59

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В ХМАО экстренно сел самолет из-за сработавшего датчика топливомера

РИА Новости13:59

Самолет компании UTair вынужденно сел в Ханты-Мансийске из-за срабатывания датчика топлива

ТАСС13:53

Самолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске

РБК14:27

Утечка топлива: самолет из Екатеринбурга пришлось сажать в Ханты-Мансийске

Вести.Ru13:34

Самолет совершил вынужденную посадку в российском аэропорту

Lenta.ru14:20

Самолет произвел экстренную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска

Телеканал 360°14:34

Самолет «ЮТэйра», летевший из Екатеринбурга в Сургут, экстренно посадили в Ханты-Мансийске (версия 2)

Интерфакс - Россия13:48
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Общество

Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

РИА Новости 13:47
Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК 16 января в 20:35
Политика

Путин назвал нацпроекты ключом к росту реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин назвал развитие нацпроектов и достижение национальных целей «реальным планом улучшения жизни россиян».
News.ru 10:21
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия 15 января в 18:01
Технологии

Bethesda закрывает Убежище 94, единственный рейд Fallout 76

Компания Bethesda сообшила, что собирается заново запечатать Убежище 94. Это произойдёт с выходом обновления Wastelanders.
Игромания.ру 12:40
Происшествия

Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова

В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Телеканал 360° 09:33
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru вчера в 01:19
Авто

Обнародована дата премьеры нового кроссовера Toyota TJ Cruiser

Японский автопроизводитель Toyota представит серийную версию нового кроссовера Toyota TJ Cruiser в мае 2020 года.
Автоновости дня 04:24
Политика

Трамп отвергает обвинения по обеим статьям импичмента

«Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента», — говорится в документе.
RT на русском 18:51
Политика

У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

Коммерсантъ 05:30
Игры

Kotaku: Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС

Джейсон Шрайер из Kotaku сообщает, что в этом году Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС.
Игромания.ру 16 января в 14:21
Футбол

«Агроком» отсудил у ФК «Ростов» 154 млн рублей

Всё началось с того, что Донской табак, входящий в Группу Агроком предоставил футбольному клубу займ в 64 миллиона рублей.
Чемпионат-Ростов 08:48
Политика

Директора украинского авиазавода уволили за фото в форме пилота ВКС

Концерн "Укроборонпром" уволил директора предприятия "410-й завод гражданской авиации" Алексея Попова из-за его фотографии в форме российского военного летчика, об этом сообщил в своем Facebook журналист Юрий Бутусов, прикрепив к посту соответствующий снимок.
РИА Новости 17:56
Шоу-бизнес

Певица Юлия Савичева рассказала в Сети о «страшном» заболевании

Российская исполнительница Юлия Савичева поделилась с поклонниками в Сети информацией о «страшном» вирусном заболевании, которым она успела заразиться во время отпуска.
iReactor 17:56
Энергетика

На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу

Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
РИА Новости 06:09
Политика

Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство

Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Дождь вчера в 09:46
Общество

У принца Гарри и принцессы Меган отнимут королевские титулы

По некоторым данным, Гарри и Меган намерены перебраться в Канаду, где ранее проживала Маркл.
Российская газета 15:37
Здоровье

Лечивший Стива Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни

Лечивший основателя Apple Стива Джобса врач рассказал о правилах долгой жизни, сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
Вечерняя Москва 09:47
Общество

В Турции рестораны отелей обязали рассказывать туристам о составе блюд

В стране в 2020 году вступил в силу новый регламент маркировки пищевых продуктов, обязывающий заведения общепита, в том числе и рестораны гостиниц, информировать потребителей о составе каждого блюда.
РИА Новости 14:06
Армия и оружие

Минобороны закупит новейшие бронебойные боеприпасы «Лекало»

Министерство обороны с 2019 года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало».
Известия 16 января в 18:25
Политика

Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне

Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
RT на русском 08:57
Здоровье

В 2019 году витамины «Витрум» были изъяты из российских аптек, а Росздравнадзор признал недоброкачественной партию «Омез», поступившую в омские аптеки

Количество аптек растет с каждым годом, и тема качества лекарств по-прежнему актуальна.
Коммерческие Вести 02:52
Происшествия

В Москве трое мужчин провалились под лед

РИА Новости 18:43
Происшествия

Во Владивостоке установили причину крупного пожара в ТЦ «Максим»

РИА Новости 18:39
Теннис

Российский теннисист Рублев выиграл второй турнир подряд

Рублев выиграл второй турнир подряд: 11 января россиянин завоевал титул в Дохе.
Sport24.ru 04:22
Общество

The Insider нашел у Лаврова недвижимость на 600 миллионов рублей

Дождь вчера в 09:11
Здоровье

Минздрав обновит порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным

Сообщается, что субъектам страны, в которых ВИЧ-инфекция встречается у беременных женщин более чем на 1%, советуют проводить обследование всем, кто обратился в больницу в возрасте от 15 до 55 лет, а также тем, кто не был обследован ранее.
RuNews24.ru 02:08
Политика

Помпео прибыл на конференцию по Ливии в Берлине

Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл на конференцию по Ливии, которая пройдет в воскресенье в Берлине.
ТАСС 18:09
Политика

Трамп привел новое объяснение убийства Сулеймани

Президент США Дональд Трамп раскритиковал тех, кто постоянно спрашивает о причинах убийства Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и нашел новое объяснение уничтожения военачальника.
Газета.Ru 11:38
Экономика

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
РБК 02:23
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