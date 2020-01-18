Происшествия

РБКРБКСамолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске

Пассажирский самолет авиакомпании Utair, летевший по маршруту Екатеринбург — Сургут, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске из-за сработавшего датчика топливомера. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
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с чего всё началось

В ХМАО экстренно сел самолет из-за сработавшего датчика топливомера

Самолет авиакомпании "Ютэйр", летевший из Екатеринбурга в Сургут, вынужденно сел в Ханты-Мансийске, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
РИА Новостивчера в 13:59

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В ХМАО экстренно сел самолет из-за сработавшего датчика топливомера

РИА Новостивчера в 13:59

Самолет компании UTair вынужденно сел в Ханты-Мансийске из-за срабатывания датчика топлива

ТАССвчера в 13:53

Самолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске

РБКвчера в 14:27

Утечка топлива: самолет из Екатеринбурга пришлось сажать в Ханты-Мансийске

Вести.Ruвчера в 13:34

Самолет совершил вынужденную посадку в российском аэропорту

Lenta.ruвчера в 14:20

Самолет произвел экстренную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска

Телеканал 360°вчера в 14:34

Самолет «ЮТэйра», летевший из Екатеринбурга в Сургут, экстренно посадили в Ханты-Мансийске (версия 2)

Интерфакс - Россиявчера в 13:48
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Общество

Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

Lenta.ru вчера в 15:47
Наука

Сибирские ученые нашли растение с высокой противовирусной активностью

Naked Science 17 января в 04:24
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Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

RT на русском вчера в 15:44
Космос

Выведенный «Протоном-М» спутник потерял половину мощности

Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B, запущенный в октябре 2019 года российской ракетой «Протон-М» с космодрома Байконур (Казахстан), потерял половину своей мощности, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:29
Политика

В Москве проходят одиночные пикеты против поправок в Конституцию

АН Между строк вчера в 05:41
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Тимошенко предупредила о начале процесса «ликвидации» Украины

RT на русском 00:17
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Польша заявила о правах на ряд предметов искусства в России

Несуществующий вопрос Как заявил РИА Новости и.о. министра культуры Владимир Мединский, Россия ни при каких обстоятельствах не будет обсуждать возвращение произведений искусства.
РИА Новости вчера в 14:37
Единоборства

Аскаров единогласным решением судей победил Эллиота на турнире UFC 246

На турнире UFC 246 в Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл» завершился бой предварительного карда в наилегчайшей весовой категории, в котором 26-летний россиянин Аскар Аскаров встретился с 33-летним американцем Тимом Эллиотом.
Чемпионат вчера в 21:11
Политика

Мадуро заявил о готовности к диалогу с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.
РБК вчера в 21:10
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Россияне назвали главным претендентом на «Оскар» фильм «Джокер»

Социологи провели опрос и выяснили, какой фильм россияне считают достойным главной премии "Оскар" 2020 года.
VSE42.RU 16 января в 23:28
Здоровье

В Китае выявили еще 17 случаев заражения новым коронавирусом

Медицинское управление китайского города Ухань сообщило о 17 новых случаях пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
Интерфакс вчера в 23:29
Общество

«Новая газета» обратилась в ФСБ с просьбой объяснить новую волну лжеминирований

«Новая газета» обратилась с открытым письмом к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой объяснить новую волну лжеминирований.
Эхо Москвы 00:03
Политика

Украина планирует снизить напряженность в отношениях с Россией

Украина планирует снизить напряженность в отношениях с Россией.
РЕН ТВ 17 января в 20:39
Общество

Врач рассказала о самых вредных для сна привычках

По словам врача, одними из самых вредных привычек являются использование гаджетов перед сном и засыпание "под телевизор".
РИА Новости вчера в 18:59
Космос

Илон Маск собрался отправить на Марс миллион человек к 2050 году

Основатель SpaceX Илон Маск рассказал о планах отправить на Марс миллион человек к 2050 году. Об этом сообщает Business Insider.
Газета.Ru вчера в 20:08
Общество

Тайная видеокамера в спальне как норма

BFM.ru вчера в 11:47
Политика

Главного советника Трампа по России отстранили от работы

Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.
Известия вчера в 23:04
Общество

Facebook оскорбительно перевел имя Си Цзиньпина

Компания Facebook выясняет, почему в соцсети оскорбительно переводилось с бирманского языка на английский имя председателя КНР Си Цзиньпина, в частности, некорректный перевод содержался в заявлении госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и в бирманской газете, передает агентство Рейтер.
РИА Новости вчера в 14:05
Политика

Мишустин назначил новым главой ФНС Даниила Егорова

Новым руководителем Федеральной налоговой службы был избран Даниил Егоров.
Политическая Экспертиза 17 января в 09:34
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Православные христиане празднуют Крещение Господне

РИА Новости вчера в 16:23
Общество

Синоптики прогнозируют аномально теплую погоду в Москве и Петербурге

Синоптики спрогнозировали аномально теплую погоду в Москве и Санкт-Петербурге в период с 18 по 27 января.
Известия вчера в 17:42
Общество

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru вчера в 12:13
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов

Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
РИА Новости вчера в 15:19
Экономика

S&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Интерфакс 17 января в 17:54
Экономика

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Известия вчера в 01:11
Происшествия

Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу

Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка.
Lenta.ru вчера в 12:48
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Кокорин и Дзюба высмеяли пост Слуцкого в Instagram

RT на русском 17 января в 12:51
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Холанд сделал хет-трик за 20 минут в дебютном матче за «Боруссию»

Нападающий Эрлинг Холанд сделал хет-трик в дебютном матче за «Дортмунд». Норвежец отличился голами на 59-й, 70-й и 79-й минутах.
Sports.ru вчера в 10:59
Армия и оружие

Фигуры высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор» показали на видео

Экипаж ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполнил фигуры сложного пилотажа в рамках плановых учений.
Радио Sputnik вчера в 05:26
Политика

Путин назвал «моральными уродами» критиков поддержки семей с детьми

Московский Комсомолец вчера в 09:07
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