Происшествия
РБКСамолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске
Пассажирский самолет авиакомпании Utair, летевший по маршруту Екатеринбург — Сургут, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске из-за сработавшего датчика топливомера. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
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Самолет авиакомпании "Ютэйр", летевший из Екатеринбурга в Сургут, вынужденно сел в Ханты-Мансийске, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.РИА Новостивчера в 13:59
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Самолет «ЮТэйра», летевший из Екатеринбурга в Сургут, экстренно посадили в Ханты-Мансийске (версия 2)
Интерфакс - Россиявчера в 13:48
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