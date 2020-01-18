Происшествия

РБКРБКСамолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске

Пассажирский самолет авиакомпании Utair, летевший по маршруту Екатеринбург — Сургут, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске из-за сработавшего датчика топливомера. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
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В ХМАО экстренно сел самолет из-за сработавшего датчика топливомера

Самолет авиакомпании "Ютэйр", летевший из Екатеринбурга в Сургут, вынужденно сел в Ханты-Мансийске, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости13:59

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В ХМАО экстренно сел самолет из-за сработавшего датчика топливомера

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Самолет компании UTair вынужденно сел в Ханты-Мансийске из-за срабатывания датчика топлива

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Самолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске

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