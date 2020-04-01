Коронавирус
Газета.RuСамолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США
Российский военный самолет вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в США, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России. На борту самолета находятся медицинская техника и средства защиты.
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с чего всё началось
Российский военный самолет с медицинскими масками и медоборудованием отправился в США, сообщает в среду Минобороны РФ. "Самолет ВКС России с медицинскими масками и медицинским оборудованием на борту вылетел в Соединенные Штаты Америки", - говорится в сообщении.РИА Новостивчера в 21:09
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