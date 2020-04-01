Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСамолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США

Российский военный самолет вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в США, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России. На борту самолета находятся медицинская техника и средства защиты.
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с чего всё началось

Россия направила в США самолет с помощью для борьбы против COVID-19

Российский военный самолет с медицинскими масками и медоборудованием отправился в США, сообщает в среду Минобороны РФ. "Самолет ВКС России с медицинскими масками и медицинским оборудованием на борту вылетел в Соединенные Штаты Америки", - говорится в сообщении.
РИА Новостивчера в 21:09

Подробнее о событии

Самолет с оборудованием для борьбы с вирусом вылетел из России в США

РБКвчера в 22:52

Минобороны показало улетевший на борьбу с коронавирусом в США самолет

Lenta.ruвчера в 23:19

Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США

ФАНвчера в 21:56

Самолёт ВКС России с медоборудованием вылетел в США

RT на русскомвчера в 21:32

Россия направила в США самолет с помощью для борьбы против COVID-19

РИА Новостивчера в 21:09

В США из России вылетел самолет с медицинским оборудованием

Невские Новостивчера в 22:04

Российский самолет с медицинским оборудованием вылетел в США

ТАССвчера в 21:33
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Политика

Трамп рассказал о присланном Россией в США самолете с медоборудованием

Президент США заявил, что Россия в связи с пандемией коронавируса направила в США самолет с медицинским оборудованием.
BFM.ru 30 марта в 20:02
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Общество

Режим самоизоляции ввели во всех регионах Северного Кавказа

Режим самоизоляции из-за коронавируса введен во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа.
ТАСС 00:49
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ вчера в 03:54
Политика

Белоруссия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом

Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:26
Общество

Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
ТАСС вчера в 06:21
Происшествия

На Кубани двое заболевших СOVID-19 находятся в тяжёлом состоянии

Краснодар, 31 марта 2020, 10:23 — REGNUM Состояние двух человек, госпитализированных в Краснодарском крае с коронавирусом, оценивается как тяжёлое, ещё 12 инфицированных в состоянии средней тяжести.
REGNUM вчера в 03:23
Общество

В Минздраве заявили о пике заболеваемости коронавирусом в России

Россия подходит к пику заболеваемости коронавирусом нового типа, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Православие и Мир вчера в 08:31
Хоккей

Приморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса

Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.
Российская газета вчера в 23:44
Общество

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

В России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 заразившихся коронавирусом (1613 из них — в Москве), более 120 человек вылечились.
РИА Новости вчера в 16:43
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Гаджеты

Xiaomi урезала цены на смартфоны Xiaomi и Redmi в России

Скидки предлагаются не только на смартфоны Xiaomi и Redmi, но и другие продукты экосистемы Xiaomi, включая наушники, умные браслеты, устройства умного дома, чемоданы, телеприставки и так далее.
iXBT.com вчера в 22:22
Экономика

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
РБК вчера в 17:00
Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России

Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
ИА InterMedia 30 марта в 16:00
Игры

Ubisoft бесплатно раздаёт игру Rayman Legends

ITZine.ru вчера в 11:14
Общество

В США за сутки из-за коронавируса умерло 770 человек

Более 700 человек за сутки в стране умерло впервые с начала эпидемии. Общее число смертей, по данным CNN, в США составляет 3774.
РЕН ТВ вчера в 18:00
Политика

Украина ожидает возвращения около 200 тысяч граждан перед Пасхой

Власти Украины ожидают возвращения в страну еще около 200 тысяч своих граждан накануне пасхальных праздников, такие цифры привел глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.
РИА Новости вчера в 16:10
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости вчера в 17:51
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Происшествия

В Хакасии уже начали штрафовать за фейки в соцсетях о коронавирусе

Разместила фейк девушка 1998 года рождения, сообщает пресс-служба МВД Хакасии.
Новая Хакасия.Online 00:57
Происшествия

Двух свердловчан накажут за выгул собак во время самоизоляции

В общей сложности, по данным на вечер 31 марта, представители МВД уже привлекли к ответственности 11 нарушителей режима.
Российская газета вчера в 11:07
Гаджеты

Названа дата выхода дешёвого iPhone

Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.
Astera вчера в 14:59
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Общество

Белый дом оценил возможное число погибших от коронавируса в США

Число жертв коронавируса в США может составить от 100 тысяч человек при благоприятном и до 2,2 миллиона человек при неблагоприятном сценарии, следует из экспертных материалов, обнародованных во вторник пресс-службой Белого дома.
РИА Новости вчера в 21:23
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости 30 марта в 16:49
Экономика

Вице-премьер Абрамченко заявила, что пиковый спрос на продукты пройден

Пиковый спрос на продукты в торговых сетях пройден, ситуация стабильна и находится на контроле.
ТАСС 01:18
Здоровье

ВОЗ объяснила остановку публикации данных о выздоровевших от COVID-19

Язаревич напомнил, что COVID-19 является новой болезнью, поэтому необходимо получить больше эпидемиологических данных о том, как вырабатывается иммунитет к данному вирусу и как можно определить, что пациент полностью выздоровел.
РИА Новости вчера в 20:38
Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Известия вчера в 16:00
Общество

В Ростовской области введен режим самоизоляции

С 31 марта жителям Ростовской области запрещается покидать места своего проживания.
Город N (Ростов) 30 марта в 18:12
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Газета.Ru вчера в 14:22
Как работают Яндекс.Новости?
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