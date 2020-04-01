Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСамолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США

Российский военный самолет вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в США, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России. На борту самолета находятся медицинская техника и средства защиты.
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Самолет с оборудованием для борьбы с вирусом вылетел из России в США

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Самолёт ВКС России с медоборудованием вылетел в США

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Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны.
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Выход PlayStation 5 ожидают к концу текущего года. Предзаказы могут начаться на новогодней европейской неделе.
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