Российский военный самолет вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в США, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России. На борту самолета находятся медицинская техника и средства защиты.

Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США

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