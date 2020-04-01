Минобороны РФ направило в США второй борт ВКС России с грузом гуманитарной помощи. Как пишет ТАСС, это медицинское оборудование, а также средства индивидуальной защиты и медицинские принадлежности. Ранее о подготовке второго самолета с гуманитарным грузом для США заявили в Кремле.

Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи

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