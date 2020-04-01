Коронавирус
BFM.ruСамолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи
Минобороны РФ направило в США второй борт ВКС России с грузом гуманитарной помощи. Как пишет ТАСС, это медицинское оборудование, а также средства индивидуальной защиты и медицинские принадлежности. Ранее о подготовке второго самолета с гуманитарным грузом для США заявили в Кремле.
Читать в источнике
Оценить5,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Минобороны России направило в США самолет с медицинским оборудованием и масками
Экономика сегодня02:10
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 08:55, Ашберн
Экономика
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Общество
Выехал в карантин - плати: водителей ждет новый штраф
Ранее Госдума и Совет Федерации приняли и одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях с новыми штрафами за нарушение режима карантина в связи с коронавирусом.
Биатлон
Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Происшествия
В Москве мужчина ворвался в магазин с мачете
На севере столицы в магазин "Магнит" ворвался мужчина с мачете, сообщает агентство "Москва".
Общество
В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции
В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Здоровье
Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом
Более 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара, из них только 32 - за последние сутки.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Общество
В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом
Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Политика
В НАТО призвали к сотрудничеству с Россией в борьбе с коронавирусом
НАТО и РФ должны и будут помогать друг другу в борьбе против коронавируса, считает постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон.
Общество
В Карелии ограничили продажу алкоголя
В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано во «ВКонтакте».
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
Футбол
Футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплаты на 40%
Футболисты «Спартака» согласились на 40%-ное сокращение зарплат из-за приостановки сезона, сообщается на сайте клуба.
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Общество
Минздрав: Коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Политика
Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону
Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Футбол
Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут провести без зрителей
По данным издания, УЕФА продолжает искать решения судьбы оставшихся игр Лиги чемпионов и Лиги Европы, в частности, речь идет о финалах.
Политика
Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ
Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Авто
Новая Lada Vesta FL получит светодиодные фары
Обновленная LADA Vesta FL, над которой «АвтоВАЗ» работает уже давно, получит светодиодную (LED) оптику.
Общество
Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств
Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25%.
Политика
В Италии отказываются от флагов Евросоюза
Как сообщает портал «Фонда стратегической культуры», тридцатого марта заместитель председателя палаты депутатов итальянского парламента Фабио Рампелли убрал сине-звездный флаг ЕС, стоявший в его кабинете.
Космос
NASA готовится нанести удар по летящему к Земле астероиду
Энергетика
Спотовая цена газа в Европе упала ниже российского уровня
Спотовые цены на газ в Европе под давлением рекордных остатков газа в подземных хранилищах после очень мягкой зимы и растущих поставок сжиженного природного газа (СПГ) упали до уровня внутрироссийских цен.
Общество
Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России
В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 марта, выявили минимум один случай заражения коронавирусом.
Общество
Евгений Куйвашев попросил уральцев не выходить из дома без паспорта
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев попросил жителей не выходить из дома без паспорта.
Общество
Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.