Коронавирус

BFM.ruBFM.ruСамолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи

Минобороны РФ направило в США второй борт ВКС России с грузом гуманитарной помощи. Как пишет ТАСС, это медицинское оборудование, а также средства индивидуальной защиты и медицинские принадлежности. Ранее о подготовке второго самолета с гуманитарным грузом для США заявили в Кремле.
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Россия направила помощь США для борьбы с коронавирусом

ТАСС03:34

Минобороны показало взлет российского самолета с медоборудованием в США

Газета.Ru04:29

В Америку вылетел российский самолет с гуманитарной помощью, о котором говорил Трамп

URA.Ruвчера в 22:26

Самолет с оборудованием для борьбы с вирусом вылетел из России в США

РБКвчера в 22:52

Самолёт ВКС России с медоборудованием вылетел в США

RT на русскомвчера в 21:32

Минобороны России направило в США самолет с медицинским оборудованием и масками

Экономика сегодня02:10

Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США

ФАНвчера в 21:56
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Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
РИА Новости 04:34
Общество

Выехал в карантин - плати: водителей ждет новый штраф

Ранее Госдума и Совет Федерации приняли и одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях с новыми штрафами за нарушение режима карантина в связи с коронавирусом.
Вести.Ru 05:09
Биатлон

Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Известия 06:05
Происшествия

В Москве мужчина ворвался в магазин с мачете

На севере столицы в магазин "Магнит" ворвался мужчина с мачете, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 08:21
Общество

В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции

В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Orenday.ru 06:17
Здоровье

Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом

Более 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара, из них только 32 - за последние сутки.
ТАСС 06:57
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Lenta.ru 04:02
Общество

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Политика

В НАТО призвали к сотрудничеству с Россией в борьбе с коронавирусом

НАТО и РФ должны и будут помогать друг другу в борьбе против коронавируса, считает постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон.
РИА Новости 08:18
Общество

В Карелии ограничили продажу алкоголя

В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано во «ВКонтакте».
RT на русском вчера в 20:15
Кино

От коронавируса умер актер из «Звездных войн»

Live24 04:45
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
РИА Новости 08:36
Футбол

Футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплаты на 40%

Футболисты «Спартака» согласились на 40%-ное сокращение зарплат из-за приостановки сезона, сообщается на сайте клуба.
Ведомости 08:28
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru 03:55
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
Общество

Минздрав: Коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"
Super.ru 08:31
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru вчера в 14:58
Футбол

Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут провести без зрителей

По данным издания, УЕФА продолжает искать решения судьбы оставшихся игр Лиги чемпионов и Лиги Европы, в частности, речь идет о финалах.
ProstoProSport 08:00
Политика

Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ

Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Известия 06:43
Авто

Новая Lada Vesta FL получит светодиодные фары

Обновленная LADA Vesta FL, над которой «АвтоВАЗ» работает уже давно, получит светодиодную (LED) оптику.
Автоновости дня 01:37
Общество

Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств

Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25%.
Ведомости 06:57
Политика

В Италии отказываются от флагов Евросоюза

Как сообщает портал «Фонда стратегической культуры», тридцатого марта заместитель председателя палаты депутатов итальянского парламента Фабио Рампелли убрал сине-звездный флаг ЕС, стоявший в его кабинете.
Политическая Экспертиза 07:07
Космос

NASA готовится нанести удар по летящему к Земле астероиду

РЕН ТВ 30 марта в 21:20
Энергетика

Спотовая цена газа в Европе упала ниже российского уровня

Спотовые цены на газ в Европе под давлением рекордных остатков газа в подземных хранилищах после очень мягкой зимы и растущих поставок сжиженного природного газа (СПГ) упали до уровня внутрироссийских цен.
Интерфакс вчера в 06:36
Общество

Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России

В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 марта, выявили минимум один случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru 08:44
Общество

Евгений Куйвашев попросил уральцев не выходить из дома без паспорта

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев попросил жителей не выходить из дома без паспорта.
ФедералПресс 07:51
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
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