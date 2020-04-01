Коронавирус

BFM.ruBFM.ruСамолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи

Минобороны РФ направило в США второй борт ВКС России с грузом гуманитарной помощи. Как пишет ТАСС, это медицинское оборудование, а также средства индивидуальной защиты и медицинские принадлежности. Ранее о подготовке второго самолета с гуманитарным грузом для США заявили в Кремле.
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Минобороны показало взлет российского самолета с медоборудованием в США

Газета.Ru04:29

Россия направила помощь США для борьбы с коронавирусом

ТАСС03:34

Российский самолет с гумпомощью вылетел в США

Коммерсантъвчера в 21:22

Самолет с оборудованием для борьбы с вирусом вылетел из России в США

РБКвчера в 22:52

Самолёт ВКС России с медоборудованием вылетел в США

RT на русскомвчера в 21:32

В Америку вылетел российский самолет с гуманитарной помощью, о котором говорил Трамп

URA.Ruвчера в 22:26

Минобороны России направило в США самолет с медицинским оборудованием и масками

Экономика сегодня02:10
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Экономика

Власти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019.
Российская газета 06:34
Общество

ВОЗ сочла возможным уйти от европейского сценария пандемии в РФ

Как сообщает МедиаПоток, по словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, она надеется, что действия российских властей помогут сдержать темпы распространения инфекции, исключив повторение в нашей стране европейского сценария развития эпидемии.
МедиаПоток 02:17
Здоровье

Режим лечения на дому пациентов с коронавирусом в Москве продлён

Режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля.
RT на русском 05:30
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru вчера в 14:58
Политика

Генсек НАТО прокомментировал отправку военврачей из РФ в Италию

Вашингтон, 1 апреля 2020, 12:50 — REGNUM Отправку военных врачей и оборудования Россией в Италию прокомментировал 1 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
REGNUM 05:50
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Политика

Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно

Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:09
Общество

За сутки в России заразились коронавирусом более 400 человек

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью, общее число людей с коронавирусом в России достигло 2777 человек.
1pnz.ru 05:06
Общество

Среди новых пациентов с коронавирусом в Москве 29 оказались детьми

87 людям, которым был диагностирован за сутки, от 46 до 65 лет, а 34 из них старше 65 лет, в том числе 12 – старше 80.
Московский Комсомолец 04:24
Биатлон

Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Известия 06:05
Здоровье

Подхвативших коронавирус в Ивановской области стало больше

Как сообщил директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин 30 марта в ходе ежедневного брифинга, в регионе получено еще четыре положительных экспресс-теста на коронавирус.
Слухи и Факты 30 марта в 05:17
Энергетика

Сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти прекратила действие

В среду, 1 апреля, истек срок сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, которую страны ОПЕК, Россия и еще несколько добывающих нефть государств заключили в конце 2016 года.
РБК вчера в 17:00
Технологии

В «Росатоме» стартует 3D-печать клапанов для аппаратов ИВЛ

В свою очередь гендиректор "РусАТ" Михаил Турундаев отметил, что возглавляемая им компания изучила возможности для печати клапанов для аппаратов искусственой вентиляции легких, изготовила опытные образцы и готова наладить их серийное производство и поставки в медицинские учреждения.
Дни.ру 05:48
Общество

Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств

Депутаты Госдумы одобрили в третьем окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарствс объемной долей этилового спирта более 25%.
Ведомости 06:57
Игры

Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в России

iReactor 06:13
Общество

В Подмосковье умер второй пациент с коронавирусом

Житель Подмосковья, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в больнице, это второй случай смерти в регионе.
ТАСС 04:42
Здоровье

Еще один стационар готовится принять заболевших коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин приехал на территорию ГКБ с целью осмотра хода работ по перепрофилированию, отметив, что стационар будет готов к 13 апреля.
Москва. Северо-Запад 06:15
Армия и оружие

Украинский МиГ-29МУ2: модернизацию советского истребителя оценили в польской прессе

В польской прессе напомнили, что самолет МиГ-29МУ2 представляет собой модернизированный МиГ-29МУ1, который в настоящее время эксплуатируется 40-й тактической воздушной бригадой Военно-воздушных сил ВСУ, дислоцированной в 20 км от Киева.
Военное обозрение 07:12
Авто

Новый Nissan X-Trail раскрыли на патентных изображениях

Премьера Nissan X-Trail нового поколения состоится в августе этого года.
Автоновости дня 01:20
Происшествия

Житель Москвы заразил коронавирусом четырех человек в Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков в среду сообщил, что житель Москвы приехал погостить в Омск и заразил коронавирусом семью из четырех человек.
РИА Новости 06:57
Общество

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 11 человек

В Саратовской области выявлены 11 новых случаев заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 05:01
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Экономика

С первого апреля снижается тариф по страховым взносам

Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.
Время Бухгалтера 06:30
Общество

Второй регион России ограничил продажу алкоголя на время самоизоляции

Карелия стала вторым регионом России, где на время действия режима самоизоляции из-за распространения COVID-19 ограничена продажа алкоголя.
РБК вчера в 12:55
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru 30 марта в 19:05
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
РИА Новости 00:06
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Стали известны регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом.
Neva.Today 04:15
Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России

Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
ИА InterMedia 30 марта в 16:00
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