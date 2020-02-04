Политика

РБКРБКВторой самолет ВКС с россиянами вылетел из Уханя

По данным военного ведомства, на борту находится 64 человека с личными вещами, которых сопровождают вирусологи Минобороны в защитном снаряжении и военные медики. Состояние пассажиров контролируется специалистами. Ранее 4 февраля из аэропорта Уханя вылетел первый борт с россиянами.
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NI назвал советские танки КВ «катастрофой»

Тяжелый танк КВ-2 выпускался в 1939-1943 годах и, в отличие от КВ-1, был вооружен 152-миллиметровой гаубицей.
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