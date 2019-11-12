Политика

Вести ФМВести ФМСамолет ВВС Мексики с Эво Моралесом приземлился в Мехико

Самолет ВВС Мексики с бывшим президентом Боливии Эво Моралесом приземлился в Мехико. В аэропорту Моралеса встретил глава МИДа Мексики Марсело Эбрард. Накануне власти Мексики объявили, что предоставят Моралесу политическое убежище.
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Самолет с Эво Моралесом приземлился в Мексике

Российская газета13:02

Самолет мексиканских ВВС с бывшим президентом Боливии Эво Моралесом на борту должен приземлиться в Мехико

Эхо Москвы12:02

Самолет Моралеса приземлился в Мехико

РИА Новости12:33

Самолёт с экс-президентом Боливии Моралесом приземлился в Мехико

RT на русском12:24

Эво Моралес прилетел в Мексику

Вести.Ru12:48

СМИ: самолет с экс-президентом Боливии Эво Моралесом приземлился в Мехико

ТАСС12:36

Самолет с Эво Моралесом прилетел в Мексику

РБК12:43
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:45, Ашберн
Политика

Соловьев прокомментировал возбуждение дел против него на Украине

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на возбуждение уголовных дел против него на Украине.
РЕН ТВ 07:06
Политика

Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный»

Мой Брянск вчера в 04:33
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До 80 лет тюрьмы грозит экстрадированному в США россиянину Буркову

Отмечается, что если Бурков будет признан виновным по всем статьям, ему грозит до 80 лет тюрьмы.
Интерфакс 18:29
Политика

Украинский вице-премьер заявил о войне с Россией из-за Крыма

По словам украинского вице-премьера, «война» может закончиться только после того, как Россия заплатит деньги за «свою агрессию», а также «вернет» Крым, который, как считает он, все равно станет украинским, когда «Россия ослабнет, и он выскользнет из ее рук».
iReactor вчера в 15:50
Политика

США назвали Турции варианты урегулирования ситуации с С-400 и F-35

В преддверии переговоров президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана Вашингтон представил Анкаре несколько вариантов урегулирования ситуации с российскими С-400 и программой истребителей F-35.
Евразия Daily 22:29
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 03:31
Политика

Правительство Молдавии отправили в отставку

Молдавский парламент отправил в отставку правительство республики во главе с премьером страны Майей Санду, передает «Интерфакс».
Телеканал 360° 08:55
Политика

Моралес назвал назначение и.о. президента Боливии «коварным ударом»

12 ноября Аньес объявила себя временно исполняющим обязанности президента и сообщила о намерении в ближайшее время провести новые выборы.
Известия 20:36
Футбол

«Ростов Арену» передали в собственность Ростовской области

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Экономика

Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера в столице на 463 рубля в 2020 году, таким образом он составит почти 12,6 тыс. рублей.
ТАСС 05:45
Политика

На Украине рассказали о трёх нарушенных Зеленским обещаниях

Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в интервью NewsOne заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил три предвыборных обещания.
RT на русском 22:38
Политика

Хиллари Клинтон не исключила участия в президентской гонке в 2020 году

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не исключила повторного участия в выборах президента в 2020 году. Об этом она заявила в интервью BBC.
РБК 22:06
Общество

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости вчера в 16:20
Политика

МИД Украины поделился ожиданиями от встречи в «нормандском формате»

Украинская сторона рассчитывает, что встречу лидеров в «нормандском формате» (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина «развивалась дальше».
ФАН 02:02
Армия и оружие

F-22 и F-35 подключат к орбитальному беспилотнику

Американские военные считают, что взаимодействие секретного орбитального беспилотника X-37B с истребителями F-22 Raptor и F-35 Lightning II продемонстрирует способность ВВС США эффективно выполнять задачи в любых областях и средах.
Популярная механика вчера в 07:30
Армия и оружие

Общественный совет при МО РФ доложит об условиях службы в Сирии

Известия 10 ноября в 22:25
Политика

В Киеве заявили об отсутствии препятствий для нормандского саммита

«Были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате на высшем уровне — разведение сил и средств в районе населённых пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении», — написала она в Facebook.
RT на русском 10:44
Происшествия

Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 06:50
Единоборства

Хабиб получал удовольствие от избиения Макгрегора

Газета.Ru 18:17
Музыка

Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»

UfacityNews.ru вчера в 07:35
Спорт

Глава WADA: спорт не был готов к российскому допинговому скандалу

Действующий президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди заявил, что мировой спорт не был готов к российскому допинговому скандалу и его последствиям.
РИА Новости вчера в 14:48
Технологии

Власти США начали расследование против медицинского проекта Google

Расследование в отношении совместного проекта корпорации Google и медицинской организации Ascension начало управление по гражданским правам при министерстве здравоохранения и социальных служб США.
Известия 22:20
Хоккей

Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" намерен вывести из состава российского форварда Илью Ковальчука, передает ТАСС.
Газета.Ru 19:59
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Телеканал HBO хочет снять продолжение сериала «Друзья»

Американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен премиями "Эмми" и "Золотой глобус".
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Вдова Магомаева экстренно госпитализирована

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В Туве произошло землетрясение магнитудой 3,9

В 219 км к юго-востоку от Кызыла в Туве зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,9. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами в Лондоне

Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами проекта Shout — они занимаются помощью людям, которые попали в кризисную ситуацию.
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Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

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Из-за ливней вода в Венеции затопила более 80% города

Из-за ливней уровень воды в Венеции поднялся до уровня 183 сантиметров, что привело к затоплению 80% города, сообщает агентство ANSA.
REGNUM 19:45
Армия и оружие

С территории сектора Газа по Израилю выпустили почти 200 ракет

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Боливийский государственный деятель, президент Боливии. По национальности аймара, он считается первым представителем коренного населения Америки, руководящим Боливией за более чем 400 лет со времён начала испанской колонизации.
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