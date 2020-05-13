Политика
КоммерсантъКурирующий переговоры по Донбассу Козак прилетел в Берлин
«Козак — главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза»,— сказал агентству источник, близкий к переговорам.
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Общество
Сбербанк продлил обслуживание карт с истекшим сроком действия
Сбербанк продлевает обслуживание карт, срок действия которых истек с марта текущего года, до момента активации новых, говорится в сообщении банка.
РИА Новости 10:51
Общество
Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости 11:06
Общество
100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса
Интерфакс 07:26
Политика
Госдума запретила избираться осужденным по статьям средней тяжести
Закон, запрещающий избираться на должности людям с судимостью по статьям средней тяжести УК РФ, принят в третьем (последнем) чтении Госдумой РФ 13 мая, следует из карточки законопроекта на портале нижней палаты парламента.
ИА Красная Весна 11:38
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин.
Lenta.ru 11 мая в 09:41
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Общество
Власти Москвы отреагировали на данные СМИ о смертности от коронавируса
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию СМИ о занижении в столице статистики смертности от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:51
Общество
Голикова сообщила, когда россияне вернутся к нормальной жизни
Вице-премьер подчеркнула, в тех регионах, где россияне не соблюдали меры безопасности в прошедшие майские праздники количество зараженных COVID-19 может увеличится.
SakhalinMedia.ru 02:10
Общество
Экзамены для девятиклассников отменили
Обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников в этом году отменены на фоне пандемии коронавируса.
BFM.ru 06:37
Общество
В США отказались от российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах
Власти американских штатов начали отказываться от поставленных российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после пожаров в больницах России.
Znak.com 01:58
Гаджеты
Intel представит новый восьмиядерный процессор Core i9-10885H
Представители американской корпорации, специализирующейся на производстве электронных устройств и компьютерных компонентов, презентуют процессор Core i9-10885H.
NewInform 06:44
Гаджеты
Стали известны характеристики видеокарты AMD Radeon Pro VII
Вместо интерфейса HDMI у видеокарты применяется шесть выходов mini-DisplayPort с поддержкой разрешения 8К.
NewInform 10:08
Технологии
Утечка: ремейк Mafia выйдет 27 августа — первые кадры
Да, первую «Мафию» действительно ждёт ремейк. Первые детали и скриншоты появились на сайте Microsoft.
Игромания.ру 11:28
Общество
В Госдуме пять депутатов заразились коронавирусом
Пять депутатов Госдумы заболели COVID-19. Об этом заявил спикер палаты Вячеслав Володин, информирует РИА "Новости".
ProstoProSport 05:48
Шоу-бизнес
Джиган рассказал, как боролся с наркозависимостью
Джиган на удивление всем поклонникам провел прямой эфир с Тимати, в рамках которого он рассказал, что все-таки с ним происходило в феврале и в марте.
Uznayvse.ru 08:20
Общество
Петербуржцы получат единовременные выплаты на покупку масок и перчаток
В Санкт-Петербурге более 1,8 млн. жителей получат единовременную выплату на покупку медицинских масок и перчаток.
Что происходит 02:44
Экономика
Госдума приняла закон о расширении страхования вкладов
Москва, 13 мая 2020, 14:53 — REGNUM Госдума в итоговом третьем чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 07:53
Общество
В Госдуму внесен законопроект, расширяющий полномочия полиции
Законопроект о расширении полномочий полиции внесло в Госдуму правительство РФ.
Российская газета 04:14
Музыка
Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno
Российская рейв-группа Little Big представит на онлайн-концерте "Евровидение-2020" альтернативную версию песни Uno.
Piter.tv 01:37
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Футбол
Чемпионат Италии возобновится 13 июня
Все 20 команд возобновят тренировки в обычном режиме 18 мая, а рестарт назначен на 13 июня.
Советский спорт 11:48
Общество
В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ
В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК 10:58
Общество
Собянин объявил о доплатах соцработникам и врачам интернатов
В Москве из-за угрозы коронавируса дополнительные выплаты получат социальные работники, которые взаимодействуют непосредственно с людьми, и врачи психоневрологических интернатов, домов престарелых, стационарных учреждений семьи и детства.
РБК 11:20
Общество
В Москве оставили возможность оформить цифровой пропуск через СМС
Мэр Москвы Сергей Собянин сохранил возможность оформления цифровых пропусков для передвижения по городу с помощью СМС (ранее столичные власти намеревались отказаться от этой опции).
Росбалт вчера в 14:09
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции
Экономика сегодня 02:26
Общество
«Победа» возобновит полеты по России с 1 июня
Авиакомпания «Победа» начнет поэтапно восстанавливать программу внутренних полетов с 1 июня.
Коммерсантъ 04:26
Авто
Автоэксперт рассказал, как не ошибиться при покупке подержанного авто
Автоэксперт Владимир Бахарев в беседе с журналистом издания «НьюИнформ» рассказал, на какие моменты нужно обращать внимание водителям, покупающим автомобиль на вторичном рынке.
NewInform вчера в 06:59
Кино
Актер Александр Петров назвал лучший экранный поцелуй в своей карьере
Российский актер Александр Петров признался, что самый яркий его поцелуй случился с напарницей Марией Ароновой.
iReactor 04:47