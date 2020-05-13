«Козак — главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза»,— сказал агентству источник, близкий к переговорам.

Курирующий переговоры по Донбассу Козак прилетел в Берлин

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