Происшествия
Piter.tvСамолет авиакомпании Utair повредил шасси при посадке во Внуково
Сегодня, 22 ноября, во Внуково при посадке у самолета задымилось шасси. ТАСС со ссылкой на авиационные службы сообщает, что во время посадки в аэропорту Внуково у самолета авиакомпании Utair, прилетевшего из Махачкалы, возникли неполадки с шасси.
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Общество
Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
Экономика
Россиянам начали продавать лекарства в кредит
Компания сотрудничает с МТС-банком, который предлагает кредит на сумму от 3 до 300 тысяч рублей на срок от трех месяцев до года по ставке 23 процента годовых.
Политика
В Кремле шокированы жестоким убийством в Сирии
Происшествия
В Белоярском районе отключилось электричество
Происшествия
Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы
Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, прибывший из Стамбула, совершил в четверг аварийную посадку в аэропорту Одессы.
Происшествия
Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе
Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Футбол
Сборная России сыграет матч ЕВРО-2020 с командой Дании в Копенгагене
По регламенту финальной части ЕВРО-2020, матчи группы B пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене, поэтому в нее автоматически должны попасть команды Дании и России.
Общество
Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом
Паромное сообщение между Турцией и Крымом, прерванное в 2017 году, возобновлено.
Общество
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
Футбол
«Спартак» сыграет дома с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России
В РФС прошла жеребьевка по определению хозяев полей в матчах четвертьфиналаКубка России по футболу сезона-2019/20.
Общество
Главу мусорной госкомпании уволили спустя полгода после назначения
Гендиректор «Российского экологического оператора», куратор мусорной реформы Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый Буцаева.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»
Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
Футбол
Юран отреагировал на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы
Бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
Игры
Valve показала трейлер Half-Life: Alyx
Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.
Происшествия
Следствие просит отправить под домашний арест главу Чехова
Следственный комитет России просит суд отправить под домашний арест главу подмосковного города Чехова Марину Кононову.
Армия и оружие
Путин назвал долю современного оружия и техники в армии
Российский лидер Владимир Путин, выступая в ходе заседания Совета безопасности России, заявил, что доля современного оружия и техники в армии в настоящее время составляет 68%.
Футбол
Месси прислал подарок на 15-летие футболисту дортмундской «Боруссии»
Нападающий юношеской команды дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко сообщил, что форвард «Барселоны» Лионель Месси сделал ему подарок на 15-летие.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Гаджеты
Названы разные способы использования старых смартфонов
Американские эксперты назвали несколько способов использовать устаревшие модели смартфоны, после покупки новых.
Происшествия
В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом
В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A71 получил емкий аккумулятор
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Происшествия
Бывший директор петербургского «Водоканала» помещен под домашний арест
Куйбышевский районный суд отправил под домашний арест до 19 января бывшего гендиректора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Евгения Целикова, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
Футбол
Сарри: Роналду на 99% не сыграет с «Аталантой»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил, что нападающий Криштиану Роналду не примет участия в матче с «Аталантой» в рамках 13-го тура чемпионата Италии.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК
Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Политика
В команде Зеленского раскрыли детали операции по возврату Крыма
Команда президента Украины Владимира Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Политика
Путин назвал угрозой распространение ракет после выхода США из ДРСМД
Сегодня на расширенном заседании Совета Безопасности Путин назвал распространение ракет малой и средней дальности угрозой безопасности.