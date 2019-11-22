Происшествия

Piter.tvPiter.tvСамолет авиакомпании Utair повредил шасси при посадке во Внуково

Сегодня, 22 ноября, во Внуково при посадке у самолета задымилось шасси. ТАСС со ссылкой на авиационные службы сообщает, что во время посадки в аэропорту Внуково у самолета авиакомпании Utair, прилетевшего из Махачкалы, возникли неполадки с шасси.
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Во Внуково назвали причину неисправности аварийно севшего Boeing 737

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Пассажирский самолет аварийно приземлился в московском аэропорту

Lenta.ru02:02

Самолет Utair экстренно сел во Внуково из-за проблем с шасси

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РИА Новости03:17

Во Внуково у пассажирского самолета при посадке возникли проблемы с шасси

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Самолет Utair повредил шасси при посадке во Внуково

РБК02:55

Подробности посадки Boeing в аэропорту Внуково с поврежденным шасси

РЕН ТВ02:17
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Общество

Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
РБК 04:33
Экономика

Россиянам начали продавать лекарства в кредит

Компания сотрудничает с МТС-банком, который предлагает кредит на сумму от 3 до 300 тысяч рублей на срок от трех месяцев до года по ставке 23 процента годовых.
Lenta.ru 06:20
Политика

В Кремле шокированы жестоким убийством в Сирии

Коммерсантъ 06:42
Происшествия

В Белоярском районе отключилось электричество

УралПолит.Ru 06:12
Происшествия

Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы

Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, прибывший из Стамбула, совершил в четверг аварийную посадку в аэропорту Одессы.
Российская газета вчера в 17:28
Происшествия

Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе

Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Известия вчера в 20:35
Футбол

Сборная России сыграет матч ЕВРО-2020 с командой Дании в Копенгагене

По регламенту финальной части ЕВРО-2020, матчи группы B пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене, поэтому в нее автоматически должны попасть команды Дании и России.
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В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей

РИА Новости 00:46
Общество

Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом

Паромное сообщение между Турцией и Крымом, прерванное в 2017 году, возобновлено.
ТАСС 05:36
Общество

Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна

Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
РИА Новости вчера в 18:18
Футбол

«Спартак» сыграет дома с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

В РФС прошла жеребьевка по определению хозяев полей в матчах четвертьфиналаКубка России по футболу сезона-2019/20.
Metaratings 04:38
Общество

Главу мусорной госкомпании уволили спустя полгода после назначения

Гендиректор «Российского экологического оператора», куратор мусорной реформы Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый Буцаева.
РБК 06:47
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»

Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
7Дней.ру вчера в 05:00
Футбол

Юран отреагировал на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы

Бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
RT на русском 20 ноября в 06:40
Игры

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Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.
The GEEK вчера в 13:59
Происшествия

Следствие просит отправить под домашний арест главу Чехова

Следственный комитет России просит суд отправить под домашний арест главу подмосковного города Чехова Марину Кононову.
RT на русском 06:27
Армия и оружие

Путин назвал долю современного оружия и техники в армии

Российский лидер Владимир Путин, выступая в ходе заседания Совета безопасности России, заявил, что доля современного оружия и техники в армии в настоящее время составляет 68%.
RT на русском 06:03
Футбол

Месси прислал подарок на 15-летие футболисту дортмундской «Боруссии»

Нападающий юношеской команды дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко сообщил, что форвард «Барселоны» Лионель Месси сделал ему подарок на 15-летие.
RT на русском 03:49
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 03:15
Гаджеты

Названы разные способы использования старых смартфонов

Американские эксперты назвали несколько способов использовать устаревшие модели смартфоны, после покупки новых.
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Происшествия

В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом

В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Интерфакс 05:43
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A71 получил емкий аккумулятор

Planet Today 03:43
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Piter.tv 20 ноября в 12:37
Общество

ФСБ задержала готовившихся свергнуть власть боевиков

REGNUM 04:05
Происшествия

Бывший директор петербургского «Водоканала» помещен под домашний арест

Куйбышевский районный суд отправил под домашний арест до 19 января бывшего гендиректора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Евгения Целикова, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Интерфакс 05:56
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
RT на русском 04:11
Футбол

Сарри: Роналду на 99% не сыграет с «Аталантой»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил, что нападающий Криштиану Роналду не примет участия в матче с «Аталантой» в рамках 13-го тура чемпионата Италии.
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Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК

Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Известия вчера в 07:24
Политика

В команде Зеленского раскрыли детали операции по возврату Крыма

Команда президента Украины Владимира Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Lenta.ru 04:26
Политика

Путин назвал угрозой распространение ракет после выхода США из ДРСМД

Сегодня на расширенном заседании Совета Безопасности Путин назвал распространение ракет малой и средней дальности угрозой безопасности.
iReactor 06:28
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