Сегодня, 22 ноября, во Внуково при посадке у самолета задымилось шасси. ТАСС со ссылкой на авиационные службы сообщает, что во время посадки в аэропорту Внуково у самолета авиакомпании Utair, прилетевшего из Махачкалы, возникли неполадки с шасси.

Самолет авиакомпании Utair повредил шасси при посадке во Внуково

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