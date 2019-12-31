Происшествия

Газета.RuГазета.RuЛетевший в Пермь самолет внепланово сел в Екатеринбурге

Самолет рейса Москва-Пермь был вынужден экстренно приземлиться в Перми из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу аэропорта. По имеющимся данным, пилоты констатировали сложные метеоусловия в Перми и не могли приземлиться в конечном пункте.
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Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
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Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
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Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
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Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России

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