Происшествия
Газета.RuЛетевший в Пермь самолет внепланово сел в Екатеринбурге
Самолет рейса Москва-Пермь был вынужден экстренно приземлиться в Перми из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу аэропорта. По имеющимся данным, пилоты констатировали сложные метеоусловия в Перми и не могли приземлиться в конечном пункте.
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с чего всё началось
31 декабря 13:58 Метеоусловия в Перми, из-за которых там не могут сесть самолеты — это надвигающийся ледяной дождь.Екатеринбург Онлайн01:05
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Помешала плохая погода: в Кольцово экстренно садятся самолеты, летящие в Пермь
КП - Екатеринбург03:13
Airbus А320 «Уральских авиалиний» благополучно сел в аэропорту Екатеринбурга
Говорит Москва28 декабря в 07:58
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