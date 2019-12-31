31 декабря 13:58 Метеоусловия в Перми, из-за которых там не могут сесть самолеты — это надвигающийся ледяной дождь.

с чего всё началось

Самолет рейса Москва-Пермь был вынужден экстренно приземлиться в Перми из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу аэропорта. По имеющимся данным, пилоты констатировали сложные метеоусловия в Перми и не могли приземлиться в конечном пункте.

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