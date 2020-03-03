Происшествия
РБКСамолет экстренно сел в Хабаровске из-за звонка о минировании
Самолет Владивосток — Москва совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска, сообщили РБК в пресс-службе этого аэровокзала.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 03:56, Ашберн
Происшествия
Летевший в Москву лайнер экстренно сел в Перми из-за сообщения о бомбе
Летевший из Новосибирска в Москву лайнер авиакомпании S7 экстренно сел в Перми.
Кино
Актеры мерзнут на съемках «Сокола и Зимнего Солдата». Что еще известно о сериалах Marvel?
Музыка
Группа Little Big представит Россию на Евровидении-2020
Политика
Путин призвал митингующих соблюдать закон
Отвечая на вопрос журналиста о тюремных сроках для митингующих, президент подчеркнул, что в Швеции нарушения при проведении публичных акций иногда приводят к заключениям от пяти до десяти лет.
Общество
Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом
Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с новым коронавирусом, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
Общество
Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Экономика
ЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка
Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб
Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Происшествия
Более сотни жителей Подмосковья отправили в карантин по коронавирусу
Более 130 жителей Подмосковья отправлены в домашний 14-дневный карантин после поездки в Китай.
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Политика
Мишустин ввел новое правило для министров
С приходом Михаила Мишустина в российское правительство на пост премьера в кабинете министров появилось новое правило, сообщает ИА DEITA.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Игры
Геймерские инвестиции: в какие акции игровых компаний вложиться в 2020-м
По данным исследовательской компании SuperData, в 2019 году совокупный доход разработчиков видеоигр для персональных компьютеров, игровых приставок и мобильных устройств составил $120,1 млрд — и это рекордный показатель за всю историю отрасли.
Здоровье
На Украине запретили ввоз животных из Китая из-за коронавируса
Со 2 марта на территорию Украины временно запрещен ввоз домашних и диких животных из Китая для недопущения заноса коронавируса.
Политика
ЦИК выбрал слоган и логотип голосования по поправкам в Конституцию
Центризбирком выбрал логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 22 апреля.
Общество
Ялтинский экономический форум перенесен из-за коронавируса
Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, перенесен на неопределенный срок.
Политика
Путин решил, в каком порядке его поправки в Конституцию вступят в силу
Госдума и Совфед одобрят их, президент подпишет поправки к Конституции, их официально опубликуют - но в силу вступят не они, а лишь порядок их принятия, который Путин прописал отдельно в третьей статье законопроекта.
Шоу-бизнес
Голая Бочкарева в ванной разгневала пользователей
В прикрепленном посте Бочкарева поблагодарила подписчиков за посещение ее концерта в Санкт-Петербурге.
Спорт
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Армия и оружие
Пентагон: США отстали от России в разработке гиперзвукового оружия
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Политика
Путин заявил, что закон об иноагентах защищает Россию от вмешательства
Президент РФ Владимир Путин заявил, что законодательство об иностранных агентах призвано защитить Россию от вмешательства, а не ущемить чьи-то права.
Здоровье
В школах Москвы усилили меры по профилактике гриппа и ОРВИ
В образовательных организациях столицы в целях профилактики гриппа и ОРВИ введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.
Шоу-бизнес
Секрет молодости: гримеры рассмотрели на лице Ротару силиконовую маску
Газеты пестрят заголовками: «София Ротару носит маску из силиконовых пластин», «Секрет молодости Софии Ротару в силиконовой маске».
Происшествия
В Москве проводят обыски у фанатов после массовой драки
Правоохранительные органы проводят обыски у футбольных фанатов после массовой драки в московском метро, сообщил источник РИА Новости.