Самолет Владивосток — Москва совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска, сообщили РБК в пресс-службе этого аэровокзала.

Самолет экстренно сел в Хабаровске из-за звонка о минировании

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