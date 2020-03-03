Происшествия
РИА НовостиБорт Владивосток–Москва сел в Хабаровске из-за сообщения о минировании
Самолет Владивосток - Москва сел в Хабаровске после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета для проведения проверочных мероприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот".
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Происшествия
В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы
Ученики московской школы получили ожоги глаз после пребывания в классе с работающей кварцевой лампой открытого типа, сообщили РБК в пресс-службе департамента образования Москвы.
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии
Международная независимая следственная комиссия по Сирии при ООН в своем докладе изучила действия сирийских и российских военных с прошлого лета до начала этого года.
Политика
Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом
Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом.
Армия и оружие
Турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом
Турецкие военные сбили самолет сил Сирии в небе над провинцией Идлиб. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает агентство SANA.
Происшествия
Летевший в Софию самолет экстренно сел в Шереметьево
Авто
Названы провоцирующие поломку двигателей ошибки водителей
Эксперты рассказали, какие распространенные ошибки приводят к поломке мотора автомобиля. Об этом передает информационное издание «74.ру».
Общество
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
Общество
На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом
Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.
Музыка
Киркоров оценил шансы Little Big на победу на Евровидении
У группы Little Big, которая представит Россию на предстоящем Евровидении, есть шансы на победу.
Интернет
«Одноклассники» восстанавливают доступ к аккаунту по фото
Как сообщает ToDay News Ufa, социальная сеть Одноклассники запустила восстановление профиля с помощью технологии распознавания лиц, основанной на базе нейросетей.
Политика
Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий
Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Политика
Путин обсудит нацпроекты с вице-премьером Хуснуллиным
Из публичного ожидается встреча главы государства и вице-премьера Марата Хуснуллина.
Экономика
По итогам 2019 года «Аэрофлот» получил 13,5 млрд рублей прибыли
Расходы на авиационное топливо увеличились на 5% по сравнению с прошлым годом и составили 190876 млн руб. Рост расходов обусловлен преимущественно операционным развитием Группы "Аэрофлот" и увеличением провозных емкостей.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Общество
В России в 2019 году было предотвращено 34 теракта
Национальный антитеррористический комитет сообщил во вторник, что в России за прошлый год было предотвращено 34 теракта.
Спорт
Мэрия Москвы может отменить спортивные мероприятия из-за коронавируса
Мэрия Москвы рассматривает возможность отмены спортивных мероприятий из-за коронавируса, сообщает "Чемпионат.com".
Наука
Создан алгоритм, позволяющий легче и точнее строить историю популяций людей и животных
Исследователи предложили программный продукт, который сам, автоматически, на основе данных геномных исследований строит наиболее вероятную модель демографической истории той или иной популяции.
Гаджеты
Apple заплатит до $500 млн за замедление работы старых моделей iPhone
Компания Apple готова заплатить от $ 310 млн до $500 млн в качестве компенсации владельцам старых моделей iPhone за замедление работы устройств, сообщает Reuters.
Кино
Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму о похоронах Сталина
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Темная лига справедливости: Апокалипсис»
Компания Warner Bros. показала трейлер своего нового полнометражного анимационного фильма по комиксам DC - ленты "Темная лига справедливости: Апокалипсис" (Justice League Dark: Apokolips War).
Космос
Китайский луноход впервые измерил слой пыли на обратной стороне Луны
Технологии
Huawei откажется от облачного бренда в России в пользу SberCloud
Китайская Huawei откажется от собственного облачного бренда Huawei Cloud в России и будет развивать облачные технологии совместно со Сбербанком на платформе SberCloud.
Общество
Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам
Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
Армия и оружие
СМИ: F-16 без потерь сбили 65 российских и советских истребителей и бомбардировщиков
Под числом 65 автор материала понимает количество самолётов советского (российского) производства, которые в разное время были сбиты пилотами самолётов F-16.Из материала: До вчерашнего времени счёт был 63:0 в пользу F-16.
Авто
Новый Mercedes-Benz E-Class официально представлен
Ожидается, что в Европе новый Mercedes-Benz E-Class появится в середине года, а ближе к концу года модель дебютирует в кузовах купе и кабриолет.
Происшествия
Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев
Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
Шоу-бизнес
Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.
Происшествия