Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиБорт Владивосток–Москва сел в Хабаровске из-за сообщения о минировании

Самолет Владивосток - Москва сел в Хабаровске после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета для проведения проверочных мероприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот".
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У пассажиров севшего в Хабаровске самолёта не нашли опасных предметов

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Рейс Владивосток-Москва сел в Хабаровске из-за «бомбы» в салоне

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Сообщение о минировании экстренно севшего в Хабаровске самолета оказалось ложным

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Экстренно севший в Хабаровске самолет вылетел в Москву

РИА Новости04:45

Самолет Владивосток - Москва летит на запасной аэродром в Хабаровск

РЕН ТВ00:13
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Происшествия

В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы

Ученики московской школы получили ожоги глаз после пребывания в классе с работающей кварцевой лампой открытого типа, сообщили РБК в пресс-службе департамента образования Москвы.
РБК 02:54
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Известия вчера в 11:42
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Комиссия ООН обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии

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Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 04:08
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Турецкие военные сбили самолет сил Сирии в небе над провинцией Идлиб. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает агентство SANA.
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Происшествия

Летевший в Софию самолет экстренно сел в Шереметьево

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Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно

РБК 03:50
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Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
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Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.
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У группы Little Big, которая представит Россию на предстоящем Евровидении, есть шансы на победу.
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«Одноклассники» восстанавливают доступ к аккаунту по фото

Как сообщает ToDay News Ufa, социальная сеть Одноклассники запустила восстановление профиля с помощью технологии распознавания лиц, основанной на базе нейросетей.
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Из публичного ожидается встреча главы государства и вице-премьера Марата Хуснуллина.
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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
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Компания Apple готова заплатить от $ 310 млн до $500 млн в качестве компенсации владельцам старых моделей iPhone за замедление работы устройств, сообщает Reuters.
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Компания Warner Bros. показала трейлер своего нового полнометражного анимационного фильма по комиксам DC - ленты "Темная лига справедливости: Апокалипсис" (Justice League Dark: Apokolips War).
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Huawei откажется от облачного бренда в России в пользу SberCloud

Китайская Huawei откажется от собственного облачного бренда Huawei Cloud в России и будет развивать облачные технологии совместно со Сбербанком на платформе SberCloud.
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Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам

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Под числом 65 автор материала понимает количество самолётов советского (российского) производства, которые в разное время были сбиты пилотами самолётов F-16.Из материала: До вчерашнего времени счёт был 63:0 в пользу F-16.
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Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
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Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.
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Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

РИА Новости вчера в 15:39
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