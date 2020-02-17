Происшествия
РБКСамолет из Уфы вместо Таиланда полетел в Москву
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который летел из Уфы на таиландский остров Пхукет, после взлета сменил курс и направился в Москву. По данным Flightradar, Boeing 777, покинувший аэропорт в 2:00 по местному времени, некоторое время кружил в районе Уфы, а затем отправился на запад.
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