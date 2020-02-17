Самолёт Уфа - Пхукет авиакомпании Nordwind Airlines был перенаправлен в Москву и приземлится в "Шереметьево" в 5.00, сообщили РИА Новости в аэропорту Уфы. Boeing 777 вылетел из Уфы прямым рейсом в Пхукет (Таиланд) в 02.01 (00.01 мск).

с чего всё началось

Дальнемагистральный Boeing, вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт вылета. Как следует из данных сервиса Flightradar24, Boeing 777 вылетел из Уфы около часа назад.

«Боинг», вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт

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