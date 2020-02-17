Происшествия

ИнтерфаксИнтерфакс«Боинг», вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт

Дальнемагистральный Boeing, вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт вылета. Как следует из данных сервиса Flightradar24, Boeing 777 вылетел из Уфы около часа назад.
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с чего всё началось

Самолёт Nordwind Airlines Уфа - Пхукет неожиданно полетел через Москву

Самолёт Уфа - Пхукет авиакомпании Nordwind Airlines был перенаправлен в Москву и приземлится в "Шереметьево" в 5.00, сообщили РИА Новости в аэропорту Уфы. Boeing 777 вылетел из Уфы прямым рейсом в Пхукет (Таиланд) в 02.01 (00.01 мск).
РИА Новости19:44

Подробнее о событии

Направлявшийся в Пхукет самолет авиакомпании Nordwind из Уфы перенаправили в Москву

ТАСС21:19

Самолет из Уфы вместо Таиланда полетел в Москву

РБК21:05

Boeing 777 перенаправили из Уфы в Москву для экстренной посадки

РЕН ТВ20:07

Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»

Интерфакс21:41

Boeing 777, выполнявший рейс Уфа-Пхукет, изменил курс и направляется в «Шереметьево»

Эхо Москвы21:04

Самолет Уфа — Пхукет по неизвестной причине полетел через Москву

Росбалт20:20

В Москве сел рейс Nordwind Airlines Уфа - Пхукет

РИА Новости21:49
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 22:03, Ашберн
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В Китае число жертв коронавируса достигло 1770

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Восьмая ракетка мира Кики Бертенс в финале проходящего в Санкт-Петербурге WTA победила спортсменку из Казахстана Елену Рыбакину, которая стояла на 25-й строчке этого рейтинга.
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Кто и как измеряет "кредитное здоровье" россиян НБКИ, которое входит в тройку крупнейших бюро на российском рынке, публикует динамику индекса кредитного здоровья (Credit Health Index) с октября 2008 года.
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Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах

Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
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Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он раскритиковал мирный план по урегулированию ситуации в Донбассе.
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Общество

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Лидером американского бокс-офиса по итогам 14-16 февраля стал фильм "Соник в кино".
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В Госдуме отреагировали на заявление главы МИД Польши о России

Ранее Чапутович назвал Россию угрозой Евросоюзу.
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Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

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Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

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В Москве двое рабочих погибли при падении с мачты связи

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Сахалинские гаишники «отмазывали» пьяных водителей

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Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове и скрылся

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Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию Министерства иностранных дел Великобритании на слова президента РФ Владимира Путина о приверженности понятиям "мама" и "папа", заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен.
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Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
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