Происшествия
Интерфакс«Боинг», вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт
Дальнемагистральный Boeing, вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт вылета. Как следует из данных сервиса Flightradar24, Boeing 777 вылетел из Уфы около часа назад.
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с чего всё началось
Самолёт Уфа - Пхукет авиакомпании Nordwind Airlines был перенаправлен в Москву и приземлится в "Шереметьево" в 5.00, сообщили РИА Новости в аэропорту Уфы. Boeing 777 вылетел из Уфы прямым рейсом в Пхукет (Таиланд) в 02.01 (00.01 мск).РИА Новости19:44
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