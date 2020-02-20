Общество

Rusvesna.suRusvesna.suБорт из Уханя прибывает на Украину

Сегодня Украина наконец привезёт своих граждан из ставшего эпицентром эпидемии Уханя: 19 числа украинцев забрали из Китая, а сегодня борт прибывает в «неньку». Минздрав Украины засекретил город прибытия «из-за панических настроений».
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Самолёт, эвакуировавший украинцев из Уханя, кружит между Харьковом и Днепром, хотя его посадки ждали в Киеве

Комсомольская правда01:59

Самолет с эвакуированными из Китая украинцами кружит над Харьковской областью

Rambler News Service02:02

Самолет, эвакуировавший из Китая украинцев, кружит над Харьковской областью

Накануне.Ru01:41

Эвакуированные из Уханя украинцы пройдут карантин в Полтавской области

Аргументы и Факты03:35

Борт из Уханя прибывает на Украину

Rusvesna.su00:57

Борт с эвакуированными из Уханя направился в Киев

RuNews24.ru03:17

Самолет из Уханя прибывает на Украину

Городовой02:31
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Общество

Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru 06:33
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В России снижается объем выдачи ипотечных кредитов

В денежном выражении объемы займов снизились на 5%. По итогам 2019 года задолженность по ипотеке составила 7,5 трлн. рублей.
ГЛАС.RU 06:51
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Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.
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Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

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Пропавшие в Чечне трое уроженцев Дагестана объявлены в розыск

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Происшествия

Пять граждан Турции погибли при нападении в немецком Ханау

По меньшей мере пять граждан Турции погибли в результате стрельбы в немецком Ханау, сообщил турецкий посол в ФРГ Али Кемаль Айдын.
RT на русском 06:57
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
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Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата

ToDay News Ufa вчера в 06:49
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Как снимался фильм «Калашников»

RT на русском 18 февраля в 12:29
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Интерфакс 05:20
Армия и оружие

Военному патрулю США отказали в проезде в Сирии

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) отказали военному патрулю США в проезде через контрольно-пропускной пункт в районе операции на севере Сирии.
Lenta.ru 18 февраля в 04:06
Происшествия

Вологодские супруги получили срок за убийство опекаемого мальчика

Вологодский областной суд признал виновными в смерти опекаемого ребенка супругов Юлию и Евгения Блохиных и назначил им 22 года колонии на двоих, сообщила объединённая пресс-служба судов региона.
РИА Новости 07:49
Шоу-бизнес

Место Дмитрия Шепелева на Первом канале может занять Тимур Еремеев

Стало известно имя нового ведущего, который, предположительно, придет на место Шепелева. Информация исходит от актера массовки.
ToDay News Ufa вчера в 07:44
Шоу-бизнес

Сын Кати Семеновой попал в реанимацию с инсультом

Певица родила сына, но из-за обилия концертов не могла уделять ему достаточно времени.
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Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске

Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.
Интерфакс 04:49
Общество

В России индексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в Российской Федерации проиндексируют на 6,1%. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты России.
REGNUM вчера в 08:52
Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском 05:24
Общество

Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ

Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
News.ru 06:21
Происшествия

Россиян задержали в Дании со 100 килограммами кокаина

Шестерых россиян задержали в Копенгагене по подозрению в контрабанде 100 киллограммов кокаина.
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Клип a-ha на хит «Take on me» набрал миллиард просмотров на YouTube

РИА Новости 03:58
Общество

В ГБР Украины уменьшили «Небесную сотню» почти на четверть

Исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова заявила о 78 «героях», погибших на майдане.
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта

Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
BFM.ru 06:50
Общество

Эвакуированных из Уханя украинцев разместят под Полтавой

Украинцев и иностранцев, эвакуированных из китайского города Уханя и доставленных самолетом в Международный аэропорт Харькова, осматривают врачи.
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Армия и оружие

К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков

Газета.Ru вчера в 22:23
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«Барселона» объявила о приобретении форварда

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Врач рассказал, кому нельзя принимать горячий душ

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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 15 копеек — до 63,73 рубля. Курс евро увеличился на восемь копеек и составил 68,78 рубля.
RT на русском 02:02
Экономика

Пенсионеры перейдут на карты «Мир» с 1 июля

Представители Пенсионного фонда России заявили, что по новым правилам с 1 июля пенсии будут перечисляться только на банковские карты "Мир".
Народные новости вчера в 12:06
Политика

Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Григория Лекарева от должности замминистра труда РФ по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 06:22
Наука

Весенняя миграция птиц начинается все раньше и раньше из-за повышения температуры

Проанализировав почти 150 000 отдельных записей, исследователи обнаружили, что сроки весенней миграции птиц сдвинулись на более ранние.
Хайтек 04:23
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