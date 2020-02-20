Общество
Rusvesna.suБорт из Уханя прибывает на Украину
Сегодня Украина наконец привезёт своих граждан из ставшего эпицентром эпидемии Уханя: 19 числа украинцев забрали из Китая, а сегодня борт прибывает в «неньку». Минздрав Украины засекретил город прибытия «из-за панических настроений».
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Самолет с эвакуированными из Китая украинцами кружит над Харьковской областью
Rambler News Service02:02
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Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.
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В России индексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля
С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в Российской Федерации проиндексируют на 6,1%. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты России.
Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
Происшествия
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Общество
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Исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова заявила о 78 «героях», погибших на майдане.
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Общество
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Армия и оружие
К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков
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Курс доллара вырос на 15 копеек — до 63,73 рубля. Курс евро увеличился на восемь копеек и составил 68,78 рубля.
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Пенсионеры перейдут на карты «Мир» с 1 июля
Представители Пенсионного фонда России заявили, что по новым правилам с 1 июля пенсии будут перечисляться только на банковские карты "Мир".
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Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Григория Лекарева от должности замминистра труда РФ по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Весенняя миграция птиц начинается все раньше и раньше из-за повышения температуры
Проанализировав почти 150 000 отдельных записей, исследователи обнаружили, что сроки весенней миграции птиц сдвинулись на более ранние.