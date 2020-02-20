Сегодня Украина наконец привезёт своих граждан из ставшего эпицентром эпидемии Уханя: 19 числа украинцев забрали из Китая, а сегодня борт прибывает в «неньку». Минздрав Украины засекретил город прибытия «из-за панических настроений».

Борт из Уханя прибывает на Украину

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