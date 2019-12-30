Происшествия
RT на русскомЛетевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми
«Самолёт Airbus A320 авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за проблем с навигационным оборудованием», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы аэропорта.
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«Нас болтало при взлете»: тюменец рассказал об аварийной посадке самолета, который сел в Перми
Новости Тюмени 72.ru01:25
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