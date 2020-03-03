Происшествия
RT на русскомЛетевший в Москву лайнер экстренно сел в Перми из-за сообщения о бомбе
Ранее появились сообщения, что Airbus A320, следовавший из Новосибирска в Москву, подал сигнал тревоги и готовится сесть в Перми. По данным источника, лайнер направился на экстренную посадку в Пермь из-за анонимного сигнала о бомбе.
Читать в источнике
Оценить259
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 03:56, Ашберн
Музыка
Группа Little Big представит Россию на Евровидении-2020
Экономика
Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Здоровье
На Украине запретили ввоз животных из Китая из-за коронавируса
Со 2 марта на территорию Украины временно запрещен ввоз домашних и диких животных из Китая для недопущения заноса коронавируса.
Политика
Путин рассказал о важности несистемной оппозиции для России
Несистемная оппозиция вносит в жизнь России большой положительный вклад, заявил президент РФ Владимир Путин.
Политика
Экс-лидер «Айдара» задержан по запросу России
Экс-глава националистского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Политика
Эрдоган предупредил Евросоюз о миллионах беженцев
Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре, предупредил Евросоюз, что скоро к его границам двинутся миллионы беженцев.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Общество
Над сыном принца Гарри и Меган Маркл нависла угроза похищения
Бывший охранник принцессы Дианы предупредил об угрозе похищения, которая нависла над Арчи Харрисоном — сыном британского принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл.
Авто
В России вступил в силу новый стандарт на раритетные автомобили
Сегодня, 1 марта, в России вступил в силу новый ГОСТ для раритетных автомобилей и мотоциклов, утвержденный Росстандартом в конце ноября 2019 года.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Авто
Cupra презентовала серийный кроссовер Formentor
Испанская компания Cupra представила свой первый серийный кроссовер Formentor.
Политика
Соглашение подписано. Вопросы остаются
США и движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане, за которым последует постепенный вывод американских войск из страны.
Происшествия
Более сотни жителей Подмосковья отправили в карантин по коронавирусу
Более 130 жителей Подмосковья отправлены в домашний 14-дневный карантин после поездки в Китай.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Политика
Бывшим сотрудникам ФСБ могут разрешить выезд за границу
16 декабря 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, по которому сотрудникам ФСБ временно запретили выезжать за границу на пять лет.
Космос
Назван способ достичь скорости света
Наука
В возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон
В возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон.
Общество
Скончался Герой Советского Союза Михаил Булатов
Сегодня, 3 марта, не стало ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, Почетного гражданина Курской области и города Курска Михаила Алексеевича Булатова.
Армия и оружие
Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой
Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь» во время учений.
Экономика
Российские банки стали вдвое чаще продавать свежие долги коллекторам
Продажа российским коллекторам долгов по недавно выданным банковским кредитам в 2019 году увеличилась вдвое, следует из материалов Первого коллекторского бюро (ПКБ) и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Спорт
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Общество
Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом
Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с новым коронавирусом, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
Общество
Лукашенко: Белоруссия продолжит покупать нефть у России
РИА Новости / Павел Бедняков Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит покупать нефть у России.
Происшествия
На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей
На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Политика
В России предотвратили 34 теракта в 2019 году
«В 2019 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 террористических акта», — цитирует его ТАСС.