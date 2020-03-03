Ранее появились сообщения, что Airbus A320, следовавший из Новосибирска в Москву, подал сигнал тревоги и готовится сесть в Перми. По данным источника, лайнер направился на экстренную посадку в Пермь из-за анонимного сигнала о бомбе.

Летевший в Москву лайнер экстренно сел в Перми из-за сообщения о бомбе

Местное время (г. Пермь)

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