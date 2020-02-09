Общество

РИА НовостиРИА НовостиСамолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму

Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.
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с чего всё началось
Как сообщает
 газета The Independent, причиной того, что лайнер вплотную приблизился к звуковому барьеру и развил скорость 800 миль в час, стал мощный попутный ветер, вызванный штормом «Сиара».
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