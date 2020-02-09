Общество
РИА НовостиСамолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму
Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.
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с чего всё началось
Как сообщает газета The Independent, причиной того, что лайнер вплотную приблизился к звуковому барьеру и развил скорость 800 миль в час, стал мощный попутный ветер, вызванный штормом «Сиара».News.ru10:16
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Происшествия
В Чечне отреагировали на нападение на журналистку из Москвы
Космос
Зонд Voyager-2 возобновил сбор данных за пределами Солнечной системы
Запущенный в августе 1977 года зонд Voyager-2 вышел за пределы Солнечной системы в ноябре 2018 года.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Экономика
Банки и налоговая служба станут тщательно следить за доходами россиян
Под подозрение попадают все регулярные переводы.
Технологии
Пользователей Android предупредили о ряде опасных приложений
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на VPNpro, ряд приложений для Android, разработанные Shenzhen HAWK Internet, представляют собой опасность.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Общество
Россиян предостерегли от новой схемы кражи денег
Мошенники, занимающиеся хищением денег со счетов россиян, начали пользоваться новой схемой, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов и представителей Банка России и кредитных организаций.
Шоу-бизнес
Алексей Кравченко сделал предложение прямо в эфире
Актер Алексей Кравченко решился на серьезный шаг. В студии программы «Секрет на миллион» он сделал предложение своей любимой женщине.
Шоу-бизнес
Юрий Лоза назвал размер своей пенсии
Экономика
Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику
Эпидемия коронавируса 2019-nCoV окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, сообщили ТАСС в Счетной палате.
Политика
Лавров рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый СНВ
Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Музыка
Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель
Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Общество
Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт
Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Политика
Лавров: Россия разрешит вернуть украинского посла в Москву
МИД РФ поддержит взаимное возвращение послов России и Украины, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров 9 февраля, сообщает «Российская газета».
Происшествия
Во Владимирской области горит мебельная фабрика
Пожар начался в производственном помещении на мебельной фабрике в городе Радужный во Владимирской области, площадь составляет 1,6 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.
Политика
Герб СССР с «Родины-матери» в Киеве предложили демонтировать
34-летний уроженец Киева решил сделать себе пиар на идее демонтажа герба СССР с монумента «Родина-мать», установленном на правом берегу Днепра в 1981 году.
Армия и оружие
В США нашли «естественное препятствие» для победы над Россией
Возведенные во время Холодной войны мосты в Восточной Европе способны выдерживать 45-тонные советские (российские) танки вроде Т-72, но не 60-тонные европейские, что в настоящее время является «естественным препятствием» для победы НАТО над Россией в случае военного конфликта в регионе, пишет Breaking Defense.
Культура
Новое шоу Ксении Собчак обвинили в плагиате
Происшествия
Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына
В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»
Футбол
Тренер «Сельты» уверен, что Смолов принесет пользу его команде
Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия высказался об игре российского нападающего Федора Смолова, который перебрался в его команду из московского «Локомотива».
Происшествия
Устроившего стрельбу в Таиланде ликвидировали
Кино
В Белоруссии сняли короткометражку о детстве Джона Уика
Хоккей
Ковальчук шайбой в овертайме принес «Монреалю» победу над «Торонто»
Футбол
Подготовительный сбор в Турции «Факел» завершил ничьей 1:1 с казахстанским клубом «Кайсар» (ВИДЕО)
После четырёх дней отдыха по возвращении из Турции наши футболисты и тренеры снова соберутся вместе в Москве 11 февраля и отправятся на следующий сбор, который пройдёт на Кипре и продлится до 28 февраля.
Общество
В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве
«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.