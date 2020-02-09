с чего всё началось

Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.

Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму

Технологии Пользователей Android предупредили о ряде опасных приложений Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на VPNpro, ряд приложений для Android, разработанные Shenzhen HAWK Internet, представляют собой опасность.

Общество Россиян предостерегли от новой схемы кражи денег Мошенники, занимающиеся хищением денег со счетов россиян, начали пользоваться новой схемой, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов и представителей Банка России и кредитных организаций.

Шоу-бизнес Алексей Кравченко сделал предложение прямо в эфире Актер Алексей Кравченко решился на серьезный шаг. В студии программы «Секрет на миллион» он сделал предложение своей любимой женщине.

Общество Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.

Происшествия Во Владимирской области горит мебельная фабрика Пожар начался в производственном помещении на мебельной фабрике в городе Радужный во Владимирской области, площадь составляет 1,6 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

Политика Герб СССР с «Родины-матери» в Киеве предложили демонтировать 34-летний уроженец Киева решил сделать себе пиар на идее демонтажа герба СССР с монумента «Родина-мать», установленном на правом берегу Днепра в 1981 году.

Армия и оружие В США нашли «естественное препятствие» для победы над Россией Возведенные во время Холодной войны мосты в Восточной Европе способны выдерживать 45-тонные советские (российские) танки вроде Т-72, но не 60-тонные европейские, что в настоящее время является «естественным препятствием» для победы НАТО над Россией в случае военного конфликта в регионе, пишет Breaking Defense.

Происшествия Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.