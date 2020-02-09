Общество
ИзвестияСамолет преодолел Атлантику за рекордное время благодаря шторму
Из-за сильного ветра Boeing набрал скорость в 825 миль в час (1327 км/ч). Еще два самолета Virgin Atlantic также пролетели атлантический океан менее, чем за пять часов, хотя среднее время в пути между Нью-Йорком и Лондоном составляет примерно 6 часов 13 минут, пишет 9 февраля Independent.
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с чего всё началось
Как сообщает газета The Independent, причиной того, что лайнер вплотную приблизился к звуковому барьеру и развил скорость 800 миль в час, стал мощный попутный ветер, вызванный штормом «Сиара».News.ru10:16
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