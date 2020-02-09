с чего всё началось

Из-за сильного ветра Boeing набрал скорость в 825 миль в час (1327 км/ч). Еще два самолета Virgin Atlantic также пролетели атлантический океан менее, чем за пять часов, хотя среднее время в пути между Нью-Йорком и Лондоном составляет примерно 6 часов 13 минут, пишет 9 февраля Independent.

Самолет преодолел Атлантику за рекордное время благодаря шторму

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