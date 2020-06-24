Происшествия
ТАССВ Пакистане представили доклад о причинах крушения самолета в Карачи
Пилоты самолета Airbus A320 авиакомпании "Международные авиалинии Пакистана", потерпевшего крушение 22 мая в районе города Карачи, во время полета были увлечены разговорами о коронавирусе.
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Пилоты разбившегося в Пакистане самолета во время полета обсуждали коронавирус
Комсомольская правда07:32
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В ДНР сообщают о ситуации на линии разграничения
Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки 6 раз нарушили режим прекращения огня.
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Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина
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Стало известно о финансовых проблемах Ефремова после смертельного ДТП
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Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
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Валерий Меладзе рассказал о фатальном совпадении своего союза и брака родного брата, композитора и продюсера Константина Меладзе с певицей Верой Брежневой.
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Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 22 июня в 01:27
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Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
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Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце
После официального расторжения брака Прилучный стал чаще появляться на людях со звездой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович.
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Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев
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Шинник — Урал 0:2 (2-й тайм)
Четвертьфинальный матч Кубка России по футболу между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" пройдет без зрителей.
Вести.Ru 22 июня в 05:34
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Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ
Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru вчера в 14:53
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Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
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Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
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