Происшествия

ТАССТАССВ Пакистане представили доклад о причинах крушения самолета в Карачи

Пилоты самолета Airbus A320 авиакомпании "Международные авиалинии Пакистана", потерпевшего крушение 22 мая в районе города Карачи, во время полета были увлечены разговорами о коронавирусе.
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Пандемия коронавируса могла стать причиной катастрофы пассажирского самолета в Пакистане

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В Пакистане представили доклад о причинах крушения самолета в Карачи

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Опубликованы итоги предварительного расследования крушения А320 в Карачи

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Во время трансляции Парада Победы в Москве в этом году впервые использовались спецэффекты.
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Стало известно о финансовых проблемах Ефремова после смертельного ДТП

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Четвертьфинальный матч Кубка России по футболу между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" пройдет без зрителей.
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Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
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