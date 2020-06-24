Пилоты самолета Airbus A320 авиакомпании "Международные авиалинии Пакистана", потерпевшего крушение 22 мая в районе города Карачи, во время полета были увлечены разговорами о коронавирусе.

В Пакистане представили доклад о причинах крушения самолета в Карачи

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